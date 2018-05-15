環保署長李應元飛澎湖 處理垃圾堆置問題

環保署長李應元（前排中）視察澎湖縣湖西鄉垃圾轉運站操作狀況。（圖／環保署提供）

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環保署長李應元-說明澎湖縣垃圾處理短中長期處理方式。（圖／環保署提供）

環保署長李應元今（15日）一早搭機至澎湖，由澎湖縣政府環保局人員陪同，到湖西鄉垃圾轉運站、龍尖碼頭等地了解澎湖縣垃圾堆置、打包、轉運及營運管理等情形。接著並到縣府就垃圾處理對策與縣長陳光復召開記者會，提出協助澎湖縣垃圾處理措施以及未來的方向。

環保署表示，澎湖縣每年清運量約1.8萬噸家戶垃圾，並跨海送至高雄等縣市協助處理。惟近期因高雄焚化廠意外火警、其他縣市焚化廠適逢歲修，協助處理量能銳減，導致澎湖垃圾無法轉運，暫時堆置在合法掩埋場，已協商部分縣市代為焚化約3分之1的堆置垃圾量。

李應元表示，離島均屬觀光地區，環境品質更需保護，中央一直列為重點輔導協處地區；環保署仍會全力協助處理澎湖縣垃圾問題，目前已分3階段協助地方垃圾處理。

第一、短期將持續積極協調本島有焚化廠縣市協助焚化處理量能，並請澎湖縣利用現有合法掩埋場空間先行堆置，執行環境衛生消毒工作。對於垃圾無法轉運過渡期間，責成地方進行垃圾打包處理，避免惡臭及垃圾飛散。

李應元並當場責請澎湖縣儘速向環保署提出改善經費計畫，環保署儘速審理據以核撥經費，以期有效處理目前暫置垃圾問題。另澎湖環保局及湖西鄉公所針對紅羅掩埋場及轉運站垃圾暫置情形，如有改善方案也可儘速提出，將一併協助。

第二、中期部分，為有效將垃圾減量，節省清運及處理費用，李應元請澎湖環保局儘速向環保署提出機械生物處理或機械處理等勞務委辦試驗計畫，將廢棄物轉化為廢棄物衍生燃料，逐漸降低委託外縣市處理之依賴度。

第三、長期方面，環保署則依行政院核定「多元化垃圾處理計畫」，優先輔導未營運或未設置焚化設施地區（如澎湖縣）興設MBT、氣化等在地自主性生質廢棄物能源設施，將廢棄物轉換為燃料並應用於能源發電等，將垃圾處理危機化為再生能源轉機。

(中時 )

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