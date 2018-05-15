新竹棒球場拆除重建 26日暫別慶祝活動

2018年05月15日 14:56 中時 陳育賢

走過42個年頭的新竹市立棒球場即將拆除重建，市府特別在26日為其舉辦「回歸球場」暫別感念迎向未來慶祝活動。（陳育賢攝）

新竹市立棒球場即將拆除重建，市府特別在26日為其舉辦「回歸球場」暫別感念迎向未來慶祝活動。（陳育賢攝）

新竹市政府將於26日為新竹棒球場舉辦「回歸球場」暫別感念迎向未來慶祝活動。（陳育賢攝）

新竹市政府將於26日為新竹棒球場舉辦「回歸球場」暫別感念迎向未來慶祝活動。（陳育賢攝）

1976年建成的新竹市立棒球場因建物老舊，市府爭取8億經費，決定在原址拆除重建，為替老球場送別，市府將於26日舉辦「回歸球場」暫別慶祝活動，有棒球講座、熱血演唱會，市長林智堅15日邀請各界朋友一同來同歡、送別。

林智堅表示，未來新的新竹棒球場，除重建3層樓的內野看台、內外野草坪、照明及機電系統、球員休息室、復健室、牛棚練習區、球迷用餐與商品區，也將同步充實新竹市的運動產業行銷，積極徵詢竹科企業認養球隊，成立國內第5支職棒隊伍主場，提升新竹市的城市能見度。

他表示，他上任後曾積極邀請中華職棒來市立棒球場比賽，但幾次賽事後發現棒球場設備過度老舊，草皮維護不佳、球員休息室簡陋，為了盡快帶給球迷球員優質場地，他成功爭取前瞻計畫經費，將投入8.76億元原地拆除重建，打造可容納1萬名觀眾的嶄新市立棒球場。

今天前來參加「回歸球場」暫別活動記者會的中華職棒大聯盟會長吳志揚則表示，未來的嶄新市立棒球場充分具備職棒第5隊進駐的潛力，中華職棒目前也積極促成職棒第5隊，未來將要求新球隊優先以新竹市為主場進駐。

教育處表示，新竹市立棒球場陪伴新竹人度過42年時光，包括王光輝職棒生涯第1支全壘打、鄭幸生連續21場安打紀錄，都是在新竹市棒球場締造，而新竹市棒球場每年有超過300場大小比賽，硬體設備老舊無法負荷，此次改造要全面升級球場設備，讓熱愛棒球的眾人繼續揮灑汗水。

為在市立棒球場拆除新建前，讓球迷與球員再見1眼市立棒球場，市府定於26日與中華職棒大聯盟與中華民國職棒退役聯盟共同合辦新竹市立棒球場暫別活動，當日從下午4點至晚上8點，在球場有棒球小學堂、闖關體驗、兒童劇團以及知名樂團麋先生、Boxing及Trash樂團熱血演唱，邀請大家一起「回歸球場」。

(中時 )