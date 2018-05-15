中市慈明寺舉辦水陸法會 捐款助弱勢

慈明寺舉辦為台灣及世界祈求平安的大法會，法會活動餘款捐助社福團體。（盧金足攝）

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邁入一甲子歷史的台中慈明寺，在台中世貿中心舉行水陸法會，15日以「大悲願水陸共善行」儀式，將善款捐給多個弱勢團體。副市長張光瑤代表市府出席，他肯定慈明寺捐款幫助弱勢團體，呼籲社會大眾凝聚慈善力量，共同照顧弱勢。

台中慈明寺14日在台中世貿中心舉行為期一週的「悲心台灣

．慈佑世界」水陸法會，預估總參加人數上萬人，為慈明寺歷年來規模最大的活動。法會活動餘款將透過台中市社會局

，捐贈給十方啟能中心、全成社會福利基金會等多個弱勢團體，搭起公益平台，給弱勢者協助。

張光瑤表示，宗教團體於社會中扮演心靈寄託的角色，慈明寺不僅使信眾得到安定，也發揮大愛於公益，感謝慈明寺捐款給台中市15個弱勢團體，未來市府也將積極配合，建立捐助者與受贈者的良好平台，與民間配合，將慈善的力量發揮到最大。

慈明寺指出，佛教將水陸法會視為大事，有鑑於近年全球天災人禍迭起，特別舉行為台灣及世界祈求平安的大法會，這次法會活動餘款所捐助的弱勢團體包括肯納自閉社會福利基金會、智障者家長協會、啟明重建福利協會、全成社會福利基金會、十方啟能中心、奇歷兒少之家、信望愛智能發展中心、台中市身心障礙福利協會、德幼兒少之家、光音育幼院等。

(中時 )

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