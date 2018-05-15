善待母雞才有好蛋！家樂福推友善雞蛋專區

2018年05月15日 14:57 工商 劉馥瑜

家樂福攜手民間動保團體和蛋農，推出4大項「友善雞蛋承諾」。(圖／業者提供)

有想過你吃的蛋，是怎麼飼養的嗎？芬普尼雞蛋、乃卡巴精雞蛋、磺胺劑雞蛋、氯黴素雞蛋……等，這些都是在不重視產蛋母雞的身心健康之下，恐產生的「藥殘蛋」！

台灣動物社會研究會執行長朱增宏說，一般「格子籠」的飼養蛋雞方式，是將2～4隻產蛋母雞，關在約A4紙張大小的窄小籠子裡，吃喝拉撒都在籠內，窄小的空間逼使牠們互相踩踏，多數雞甚至一輩子不曾踏到地面，也無法張開翅膀梳理羽翼；且為避免母雞生病造成經濟損失，在飼料中添加抗生素成為常態，更遑論格子籠蛋雞易發生呼吸、消化、免疫系統及骨骼等疾病問題用藥！

深信「善待母雞才有好蛋！」台灣量販龍頭家樂福掀起雞蛋革命！今（15）日記者會宣布攜手民間動保團體和蛋農，推出4大項「友善雞蛋承諾」，包括2018年底前家樂福全國門市設置「非籠飼友善雞蛋專區」、2019年推出「非籠飼-平飼飼養」自有品牌雞蛋等，目標未來全面提供消費者100％非籠飼雞蛋！

家樂福企業社會責任總監蘇小真說，「非籠飼雞蛋」採購政策是全球趨勢，台灣家樂福有集團政策的支持，將循序漸進往此目標邁進，但改變需要時間，善待母雞的蛋農也需要消費者支持；她指出，未來家樂福將以優質採購政策，循序漸進與國內蛋農、雞蛋供應商、民間團體、政府等攜手合作，希望「用一顆蛋改變世界」，讓世界更好！

蘇小真說，家樂福非常歡迎已轉型或即將轉型「非籠飼」生產系統的蛋農，主動與家樂福聯絡洽談產銷合作，共同努力促進永續友善畜牧。而家樂福這項政策的成效，也將定期對外公布。

家樂福友善雞蛋四大承諾：

1、2018年底家樂福全國門市設置「非籠飼友善雞蛋專區」。

2、2019年家樂福推出一款自有品牌雞蛋，採「非籠飼-平飼飼養」。

3、2020年家樂福嚴選採「自由放牧」雞蛋。

4、2025年家樂福品牌雞蛋全面採「非籠飼養」。

(工商 )