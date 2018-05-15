利益迴避去哪了？ 公督盟爆9立委也兼職銀行獨董、董事當「門神」

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台大校長當選人管中閔因為獨董一職遭教育部刁難卡關，但公督盟今舉行記者會爆料，指經追查後發現，共有9位立委現任民間企業的獨董、董事、或公司負責人，質疑立委任職營利事業職務毫無利益迴避。遭爆料任職京城銀行獨董的民進黨團書記長許智傑則回應，他從未在要求過公部門與京城銀行利益相關業務，強調任職獨董是監督與學習。

公督盟公布的名單包含，綠委許智傑任京城銀行獨董、藍委陳宜民任澤生生物科技公司、懷麥克生物科技公司董事、親民黨立委李鴻鈞任永錡加油站公司董事、綠委王榮璋任台灣纖維酒精公司董事、綠委吳琪銘之峰沅公司董事、藍委徐志榮之唐絹實業公司董事、藍委許毓仁任蜂巢公司董事、綠委陳其邁之蓬萊島雜誌社負責人。

公督盟執行長張宏林批評，目前沒有法規說立委不能兼任董監事，且立委專職化的法案都沒通過，但值得探討有無利益迴避問題。

公督盟理事楊聰榮說，因為不當的政商關係，讓馬來西亞執政60幾年的執政黨下台，而獨董恐變成公司尋求政商關係的途徑，呼籲應該盡速通過「立委專職化」的法案。

許智傑說，京城銀行是南部在地銀行，他長期爭取在地就學就業，任職是為了監督與學習，並維護南部鄉親權益。針對公督盟質疑沒有利益迴避，他強調，以他的身份若去要求公司利益當然不行，他也從沒做過這些事。

(中時 )

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