世足》喝茶被驗出禁藥 秘魯隊長無法出征俄羅斯

秘魯隊長葛雷諾因為違反禁藥規定，被CAS處以14個月禁賽，確定無緣俄羅斯世足賽。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

俄羅斯世足參賽球隊今公布35人大名單，秘魯陣容當然也少不了隊長葛雷諾（Paolo Guerrero）。不過壞消息是，葛雷諾疑因喝了被汙染的茶，尿檢被驗出有古柯鹼的代謝物，申訴後反遭運動仲裁法庭（CAS）延長禁賽到14個月，讓他無法領銜出征俄羅斯。

葛雷諾在去年10月秘魯對阿根廷的世足資格賽後，被驗出尿液含古柯鹼代謝物苯甲醯基愛哥寧（），違反禁藥規定，被國際足總（FIFA）禁賽12個月。

隨後葛雷諾提出申訴，表示禁藥成分是因他誤喝被汙染的茶，FIFA接受解釋減為禁賽6個月。葛雷諾因而能趕上俄羅斯世足賽，秘魯也將他列入23人正選名單。

然而世界禁藥組織（World Anti-Doping Agency）也提出異議，最後由CAS進行裁決。CAS表示，該禁藥成分的確無助於提升運動表現，足證葛雷諾不是要影響比賽的公平性。然而即使是小違規的無心之過，運動員為了避免違反禁藥規定，仍得做出必要的預防措施，既然違規就是要按規定處罰。

CAS指出，因疏忽違反禁藥規定且無重大犯錯者，按FIFA規定就是處以1至2年禁賽。儘管CAS認為適當的禁賽時間應為14個月，對比規定算是從輕量刑，但既然從12個月起跳，就是斷了葛雷諾的世足希望。

葛雷諾目前效力於巴西俱樂部佛朗明哥，他代表秘魯出賽86場，進32球為隊史紀錄保持人。少了這位經驗豐富的前鋒，對於1982年以來首度打入世足的秘魯而言，當然是一大重創。

(中時電子報)

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