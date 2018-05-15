畢業季找工作！中市聯合徵才釋1300多個職缺

2018年05月15日 15:02 中時 盧金足

台中市政府勞工局18日上午10時至下午2時於台中市兒童青少年福利服務中心2樓禮堂，舉行「2018職來薪旺-大屯區廠商聯合徵才活動」，除邀請領先全球TFT- LCD設計研發製造大廠「友達光電」及名列全國研發專利百大「上銀科技」外，更有台灣康寧、漢翔航空及樹德企業等27家優質公司設攤徵才，提供1326個工作機會，歡迎踴躍參加。

勞工局長黃荷婷表示，徵才廠商產業多元，涵蓋科技業、傳統製造、連鎖超商、量販門市及飯店服務等產業，其中有9家屯區在地廠商提供253個職缺，逾六成職缺薪資達3萬元以上，尤其「上銀科技」提供的技師職缺，薪資更上看7萬元。

勞工局指出，依據行政院主計總處就業調查，隨著農曆年後轉職潮漸入尾聲，全國3月失業率回降為3.66%，創下近206個月最低，顯示國內就業情況漸趨穩定。

初入職場新鮮人如想搶得「薪」機，可先至「台灣就業通」或「大台中人力資源網」鎖定有興趣的產業及職缺，並把握聯合徵才活動與雇主面對面應試機會，宣傳自身優勢、展現企圖心，增加企業錄取機率。

此外，為了促進勞動者的健康保護，活動當天也邀請市府衛生局設攤，提供求職民眾簡易健康諮詢及衛教服務；並設置「獎勵青年穩定就業專區」與免費履歷健診及職涯諮詢服務，歡迎多加運用。

(中時 )