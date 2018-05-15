台中市農作物產銷失衡、農業局啟動多元促銷

市議員李榮鴻痛批市府不知民間疾苦，外埔區農民日前辦活動，開放民眾自己採收高麗菜每顆才10塊錢，農民欲哭無淚！（陳世宗攝）

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台中市芋頭、柑橘、高麗菜、茂谷柑等農作物產銷失衡，嚴重影響農民的生計！農業局長王俊雄15日在市議會進行專案報告，引起市議員陳清龍等人的關切，要求市民應苦民所苦，協助農民產銷平衡。王俊雄說，將透過全方位即時生產資訊，調控易產銷失衡的農產品，穩定農民收益。

市議員楊正中、陳清龍、陳本添、李麗華等，關心柑橘、鮮果等農產外銷情形，要求市府應協助農民產銷避免供需失衡造成農民血本無歸；市議員段緯宇關心荔枝椿象影響農收。曾朝榮指出，北屯是柑橘產區，市府透過食物銀行收購，達到農民產銷平衡，明年應持續努力。

王俊雄指出，台中市是柑橘類重要產區種植面積達2592公頃！104、105年因連續颱風及寒害造成產量減少，106年果樹結果率高，農民因受前兩年天然災害影響有預期心理，加上雨量不足等氣候因素影響，導致椪柑果粒偏小，致使果品體積小無法符合外銷買家需求，使果品外銷數量減少。

李榮鴻痛批市府不知民間疾苦，外埔區農民日前辦活動，開放民眾自己採收高麗菜，每顆才10塊錢，去年高麗菜價就曾崩盤，沒想到今年又重演；抨擊安插酬庸人士擔任果菜公司董事長、總經理，沒有農業運銷專業，導致產銷嚴重失衡，農民欲哭無淚。

市長林佳龍說，果菜公司董事長、總經理都很專業，大家對果菜公司的營運都很滿意。王俊雄指出，市府為促銷高麗菜媒合企業認購做愛心捐給弱勢團體總計610箱1萬2200公斤，企業認購120箱2400公斤，還於國道泰安服務區南北站設攤販售，歡迎營養午餐團膳廠商選購。

(中時 )

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