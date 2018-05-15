陳致中批「不懂法律」 邱太三轟：沒資格批評我

法務部長邱太三。（資料照，張鎧乙攝）

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中時

前總統陳水扁，屢屢挑戰保外就醫的「紅線」，並藉由「新勇哥物語」嘲諷時政，面對陳水扁兒子陳致中批評「不懂法律，沒有政治倫理」，法務部長邱太三15日在廣播節目上回擊陳致中說，「以他的資歷跟我比，他可以比嗎？」，並稱「陳致中最沒資格批評我」。

邱太三曾因「新勇哥物語」影射他是紅衫軍法律顧問，一度忍不住回應「說幹話」，邱表示，紅衫軍當時他人在國外，在哈佛大學擔任訪問學者，根本是錯的。

邱太三說，扁希望特赦，但特赦是總統職權，由總統依據政治、社會、法律來考量，法務部是提供法律的考量給總統參考，因此法務部去年曾把國內外特赦相關規定，提供給總統府參考。

他說，特赦一事牽涉到赦免法，規定定讞案件才能特赦，目前扁仍有案件在審理。

主持人黃光芹詢問邱，對於扁有無違反保外就醫規定，外界認為是由法務部、甚至更高層的行政院、總統府處理的，邱表示，扁保外就醫，他授權給台中監獄、矯正署處理。不然目前全國有380多名保外就醫受刑人，部長怎可能一一處理，案件根本也不會到總統、院長。

被問到扁近來以「擦邊球」方式，挑戰保外就醫的「紅線」一事，邱太三說，會看扁的違規事項，若違規，就會在下次的審核時，給予「懲罰」。

(中時 )

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