為何吸菸覺得放鬆？ 國健署：神經遭尼古丁強迫刺激

2018年05月15日 15:14 中時 倪浩倫

不少癮君子覺得吸菸能「放鬆、紓壓」。衛福部國健署提醒，之所以有這感覺，是因菸品中的尼古丁，會強迫刺激神經來釋放「多巴胺」，而多巴胺具有讓人感到自在與放鬆的效果，但若持續反覆刺激，神經將因此衰弱而減少多巴胺分泌，此時得靠更多的尼古丁刺激，呈現惡性循環。

我國成年人的吸菸率來達15.3％，國、高中生吸菸率也分別有3.7％和9.3％，其中成人吸菸率近3年下降幅度緩慢，每年約只降0.58％；其中，「同儕吸引」是青少年嘗試吸菸的原因之一，而成人常是因「覺得可以紓壓、放鬆」而選擇吸菸。

國健署強調，癮君子之所以會有這種感覺，是因為菸品中的尼古丁，會強迫刺激神經來釋放「多巴胺（dopamine）」，而多巴胺分泌的瞬間，會讓人感到自在與放鬆，才會讓癮君子覺得「吸菸舒壓」，但若這樣不斷的透過尼古丁來刺激神經、強迫多巴胺分泌，久了神經將無法正常分泌多巴胺。

國健署進一步指出，神經經過反覆的強制刺激後，會漸漸顯得衰弱，多巴胺的分泌量也會愈來愈少，此時，若想達到和過去一樣的分泌量、一樣的「紓壓、放鬆感覺」，就得接受更多更強的尼古丁刺激，但卻會造成身體和精神上了癮，呈現一種惡性循環。

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(中時 )