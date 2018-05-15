腸病毒高峰未到 停課班級已達66班

對戰腸病毒，家長應有「預防勝於治療」的觀念。（疾管署提供）

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國內腸病毒就診人數相較於去年同期呈現「倍數」成長，疾管署不得不提前拉「警報」，在未達到流行高峰下，上周全國因腸病毒疫情而停課的班級數已達66班，相較去年同期的46班、成長1.4倍，疾管署呼籲全國家長應要提高警覺。

疾管署表示，腸病毒治療尚無特效藥，無論成人、小孩都有感染腸病毒的風險，一般人感染後多為無症狀或僅有輕微感冒症狀，因此容易忽略「它的存在」，只是腸病毒發病前幾天就有傳染性，發病1周內傳染力最強，嬰、幼兒往往在不知不覺中遭受感染。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，國內上周（5月6日至5月12日）腸病毒健保門、急診就診人次共有6738人次，較前一周上升12.8％；最近4周呈現上升趨勢，目前尚未達到流行閾值，推測6月中旬進入高峰。

由於疾管署深怕遇上6年來未曾出現的大流行，因此對於今年就診數字極為敏感，上周就診6738人次已是去年的1.8倍，因腸病毒感染而停課班級數66班是去年同期1.4倍，而今以來累積5例併發重症也是去年同期2.5倍。

疾管署副署長羅一鈞表示，停課班級為國小13班、幼兒園44班，其他是托兒、托嬰機構。今年疫情走勢比起去年更加嚴峻，尤其1到5歲嬰幼兒累積非常多人未被感染，未來一旦爆發疫情會有較多重症。

主要是5歲以下嬰幼兒的免疫力發展尚未健全，成了併發重症的高危險族群，家長如果發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促等，應是腸病毒重症前兆病徵。

(中時 )

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