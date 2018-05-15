首次拔管會議談了甚麼？ 這群幫兇浮出

2018年05月15日 15:25 旺報 簡立欣

由教育部主持的跨部會「管中閔教授赴大陸地區從事學術交流等活動適法性疑義諮詢會議」，日前釋出會議紀錄。知情人士表示，4月10日舉行的第一次會議，陸委會代表先發難主攻赴陸兼職，還堅持「不能憑陸方如廈門大學或是國台辦的片面說法當作事證」，認為要派員赴陸調查；但因為沒有單位願意負起去大陸調查的責任，之後法務部代表轉而主攻獨董爭議。

據了解，出席者包括法務部政次蔡碧仲、陸委會副主委邱垂正、行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮、中研院士吳茂昆（第二次會議已是教育部長）、台北教育大學教務長周志宏、世新大學前校長賴鼎銘等。另管中閔曾任職的中研院、內政部移民署（擔任政務委員期間）及台大都有代表出席，但報告完就退席。

會議一開始，邱垂正就表示絕對不能憑陸方片面說法當作事證，建議依行政程序法36條由行政機關依職權調查管中閔歷來任職的機關學校，除了請當事人說明，必要時還要派員赴大陸調查。他表示自己以前在學校當主秘時校內有人兩邊兼職，就派人事主任去大陸調查，證據確鑿，讓當事人百口莫辨，「如果單方面不作為，當然沒有事證可以釐清。」

中研院則表示無力赴大陸一一訪查，建議由教育部統一調查，對此教育部長潘文忠未置可否；中研院又表示是否可派有專業調查能力的機構去查，潘文忠才表示要向任職的學校查處，甚至向當事人確認。吳茂昆則建議中研院去向經濟所調閱管中閔的C.V.（Curriculum Vitae 個人簡歷）去查，如果有就很難否認。

此時賴鼎銘緩頰表示，資訊不明確，他根據個人和大陸交流經驗，有時陸方給的頭銜是虛的，給證書，但實際上沒有授課。因為廈門大學給管中閔掛博士生導師，等級相當高，學院列的研究方向也都有管中閔掛名，到底是甚麼意思，「這是我比較大的疑問。」

台大人事室說明指出，管中閔在台大任職期間的34筆申請都在1到13天之間，都是出國講學、進修、研究，「符合本校規範。」並兩度重申客座教授頭銜是榮譽頭銜，台大管理學院和財金系去函廈門大學查證，都得到未擔任教職、未開設專業課程、未擔任碩博指導教授，因此認定沒有兼職，這些3月26日都有報告教育部。

周志宏則質疑，廈門大學有說明管中閔在廈門大學擔任博導的事嗎？「還是他們全盤否認你們就接受？」資料都是網路截取，都很客觀，台大有沒有問廈門大學這些資料的真實性？

此時蔡碧仲首次發言，表示廈門大學把管中閔資料掛這麼多年，是公開的，管中閔本人也沒有否認，「根據證據法則，資料都不可能造假，且高度可信」。之後又表示這不是台大回應「不是屬實」就可以的，有無兼職和有無赴大陸是兩碼子事。

由於赴陸兼職難查證，蔡碧仲建議聚焦台哥大獨董案，比較容易搜查事證。「要得到共識再來判斷適格瑕疵的強度，如果事證確定，其他爭議點能解釋就解釋、不能解釋就帶過去，這樣在很短時間內就可以把事情解決。」他並認為這是重大瑕疵，至於學術倫理沒有甚麼好再爭論，這時吳茂昆跳出來說，不能理解台大為何認為還沒完成的論文就不是學術論文，有日本化學家就用一篇沒經過審查、沒在期刊發表的文章拿到諾貝爾物理學獎。吳茂昆認為管中閔的文章沒有註明引用學生資料，「這個瑕疵是存在的，管教授很難從此爭議中脫身。」

最後周志宏和賴鼎銘都同意，台哥大兼職是最大爭議。不過賴鼎銘也提醒，證據要非常充分才可以。此時會議已經開了兩個半小時，宣布散會。

會議中包括邱垂正、潘文忠、周志宏、行政院人事行政總處和蔡碧仲都建議找管中閔來當面釐清，但據管中閔近日表示，4個月來他仍未收到任何單位出公文要他說明，「如果有，我很樂意去啊。」

(旺報 )