賣衫拚選舉 國民黨彰縣黨部義賣「KMT潮T」

2018年05月15日 15:29 中時 鐘武達

彰化縣議員曹嘉豪帶著牽手一起走秀幫國民黨義賣潮T。（鐘武達攝）

國民黨「KMT潮T義賣走秀」，黨提名的參選人大方秀出活力。（鐘武達攝）

國民黨彰化縣黨部15日的潮T義賣走秀活動，黨員展現團結氣勢。（鐘武達攝）

國民黨彰化縣黨部為籌募黨務發展基金，15日配合彰化縣新女性關懷協會慈輝楷模表揚活動舉辦另類的「KMT潮T」義賣會，黨部主委張曼莉與即將投入年底選戰的黨籍參選人們一起穿著KMT潮T走秀，高呼「Lean in together」呼籲同志團結，要讓彰化縣重返執政，藍天再現。

張曼莉表示，5月的慈暉楷模表揚大會是國民黨彰化縣黨部與彰化縣新女性關懷協會的年度盛事，接受表揚的每一位媽媽，背後都有令人感動的故事與心路歷程，她們不論是為了子女與家庭，犧牲奉獻無怨無悔，展現出的是仁慈與偉大的天性，這次活動共有400多名媽媽與眷屬出席，場面熱鬧又溫馨。

張曼莉話鋒一轉說，國民黨就像是個母親，無怨無悔奉獻給台灣這塊土地，如今卻遭到違法、違憲的不當黨產委員會凍結所有資產，導致黨務運作困難，所以才要靠義賣潮T來籌募黨務發展基金。

彰化縣黨部義賣的「KMT潮T」，共有寶藍、粉紅、紅色與白色等4種顏色，就是沒有綠！凡是贊助特別黨費或小額捐款2000元以上者，即贈送KMT潮T乙件，3000元則送「馬英九版」的POLO衫。現場的婆婆媽媽很捧場，「我嘛要1領」的聲音此起彼落。

舞台走秀登場，張曼莉、彰化縣新女性關懷協會理事長郭美卿、立委林麗蟬、縣議員葉麗娟、曹嘉豪、游振雄、劉惠娟、前立委鄭汝芬以及國民黨提名縣議員、鄉鎮長參選人也都穿上潮T魚貫走上伸展台，他們大方秀出活力，更也展現重返執政的強烈企圖心。

(中時 )