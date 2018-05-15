推廣傳藝 彰化縣首開辦傳統藝師、匠師認證

彰化縣文化局長陳文彬在記者會上說明認證作業要點與報名資格。(謝瓊雲翻攝)

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彰化縣首度辦理「傳統藝師及匠師認證」，期望透過認證作業，傳承珍貴傳統技藝，受理申請日期自即日起至6月15日止。(謝瓊雲翻攝)
文化局長陳文彬頒贈彰化百大藝師證書予許文忠。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣首度辦理「傳統藝師及匠師認證」，期望透過認證作業，傳承珍貴傳統技藝；受理申請日期自即日起至6月15日止，文化局長陳文彬15日上午在彰化縣立美術館一樓舉行記者會說明認證作業要點，呼籲符合資格、且身懷傳統藝術與傳統保存技術的民眾踴躍申請。

陳文彬表示，彰化縣建縣將屆滿三百年，蘊育豐富的無形文化資產，今年起分傳統藝師與傳統匠師兩大類別進行認證作業，凡設籍彰化縣三年以上、從事傳統藝術相關工作，或具有保存、修復、維護等工作不可或缺之傳統保存技術，且能持續進行創作、傳承、教學之能力、及施作、承辦工程之能力者，皆可提出認證申請。

他說，傳統藝師包含傳統戲劇類、傳統音樂類、傳統工藝類；傳統匠師則包含擁有有形文化資產之保存、修復、維護技術之保存技術者，及無形文化資產實踐中不可或缺物件製作、修復之保存技術者。

報名採郵寄方式申請，民眾可逕上彰化縣文化局網站（http://www.bocach.gov.tw）下載作業要點及申請表格填寫再以掛號將申請文件寄至「彰化市卦山路3號」彰化縣文化局傳統戲曲科，或寄至「彰化市崙平里平和七街66號」南北管音樂戲曲館，以郵戳為憑。

(中時 )

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