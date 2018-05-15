基隆人均擁書量不如雙北？ 林右昌：單看數字不準

2018年05月15日 15:27 中時 張穎齊

基隆市議員質疑基隆購書預算減半，人均擁書量不高，市府則對此回應，去年3月底已和新北展開閱讀跨境合作，兩市的圖書可以在異地「通借通還」。（基隆市政府提供）

基隆市議員洪森永今（15）日在議會總質詢表示，基隆市人均擁書量不高，今年編列的購書預算僅有500萬元，比去年1100萬元還少一半，與鄰近的雙北有差距，希望市府繼續加強館藏；市長林右昌答詢時表示，自他上任後購書預算、擁書量都有增加，去年也和新北共同合作了「通借通還」計畫，強調「單看數字可能不太準」。

林右昌表示，基隆市雖然預算少、資源少，不過「沒錢有沒錢的作法」，市府去年透過與新北市立圖書館合作「通借通還」，兩市的圖書可以在異地借還，基隆市等於一口氣獲得新北市、台北市的圖書資源，所以單純看數字可能不太準。

文化局則表示，基隆與新北去年3月底展開閱讀跨境合作，結合兩市借閱證，讓基隆新北地區民眾只要透過一張借書證，便可借閱兩市圖書，如今「通借通還」效果有顯著成長，越來越多市民知道這功能，去年9月底借閱證申辦總數高達1萬6854張，今年的確切數據則還要調查。

林右昌強調，他上任之初就發現基隆市的擁書量在各縣市敬陪末座，2015年購書預算只編列了157萬元，當時人均擁書量只有1.22冊；隔年他要求文化局將購書預算提高到240萬元，讓人均擁書量提高為1.26冊；2017年更大幅編列1100萬元購書預算，讓人均擁書量達到1.38冊。

林右昌解釋，今年雖然因為各圖書館空間限制，編列購書預算只有500萬元，但可望將人均擁書量提高到1.45冊，擺脫原本吊車尾的狀況，在各縣市的排名前進到中間階段。

他還說，如今基隆市立圖書館與文化中心、演藝廳在一起，空間不足，目前正在研議興建新市立圖書館的可能性，至於地點還要再評估；另外不排除效法高雄市的作法，透過向社會募捐方式補足興建圖書館的經費需求；至於各區圖書館雖然沒有新建計畫，但會透過環境改善計畫逐步改善。

(中時 )