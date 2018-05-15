想玩紐西蘭 輸表情符號就有客製化行程

紐西蘭航空推出Emoji玩樂地圖，讓線上行程規劃好玩又簡單。（紐西蘭航空提供）

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紐西蘭航空11月將開航台北－奧克蘭直飛航班，成為唯一直飛台灣、紐西蘭之間的航班，紐航今推出「Emoji玩樂地圖」，讓旅客以Emoji表情符號規劃行程，增添樂趣及互動性。

根據資策會創新應用服務研究所2017年所發佈的調查，台灣人平均擁有4個社群帳號，其中Facebook、LINE及YouTube分別占前3名，顯示社群時代已經正式來臨，而有趣、俏皮的Emoji表情符號、貼圖，更逐漸取代文字，成為民眾最愛用的視覺數位語言。

紐西蘭航空推出有趣且簡單的Emoji玩樂地圖（#EmojiJourney），旅客在紐西蘭航空Facebook專頁留言或到地圖網頁，輸入與紐西蘭體驗相關的可愛Emoji表情符號，紐西蘭航空就會推薦專屬的必遊景點，幫助台灣旅客規劃行程、認識紐西蘭之美，並發現更多當地旅遊元素。

紐航表示，只要到紐西蘭航空台灣Facebook專頁，留言輸入與自己旅遊喜好相關的Emoji，或是直接到紐西蘭航空Emoji玩樂地圖網頁，點選Emoji表情符號，系統就會依據所選，提供專屬的客製化玩樂地圖。例如若想以自行車漫遊紐西蘭，只需輸入單車相關的Emoji，就會立即獲得標記所有人氣自行車道的紐西蘭地圖及相關介紹。

紐西蘭航空全球品牌及內容行銷總經理Jodi Williams表示，年輕族群非常喜歡在日常生活中運用Emojis，因此#EmojiJourney玩樂地圖結合現代人最仰賴的社群媒體，以創新且獨特的方式，讓旅客輕鬆規劃專屬的紐西蘭旅程，有系統地發掘紐西蘭當地如皇后鎮（Queenstown）高空彈跳、凱庫拉（Kaikoura）賞鯨、蒂卡普湖（Lake Tekapo）觀星等旅遊亮點。

紐西蘭航空官網現正推出限時優惠，即日起至6月11日止，預定11月1日起開通的台北－奧克蘭直飛往返機票，未稅價只要新台幣1萬8900元起。

(中時 )

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