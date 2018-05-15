拔管風波將燒到小英？ 打手群越爆越多

拔管打手曝光，台北教育大學教務長周志宏(左)、教育部長吳茂昆(中)、法務部次長蔡碧仲(右)。(圖/本報資料照，合成照)

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中時電子報
台大國發所教授劉靜怡。翻自台大國發所官網

台大校長遴選引發的烽火遍地，教育部連月來召開兩次跨部會「管中閔教授赴大陸地區從事學術交流等活動適法性疑義諮詢會議」，根據知情人士指出，「拔管有3大將」，除了教育部長吳茂昆，法務部政次蔡碧仲、台北教育大學教授周志宏，其實還有一位是台大國發所教授劉靜怡。網友批，「會越燒越大把總統牽出來」。

《聯合報》報導，吳茂昆是以學者專家身分出席第一次跨部會會議，主要是借重他在學倫方面的經驗，吳之後擔任教育部長，隨即決定退回台大校長遴選案，要求台大重啟鄰選。

蔡碧仲曾任嘉義縣長張花冠涉及貪瀆案的3位辯護律師之一，張花冠後來獲判無罪。蔡英文總統上台後，於 2016年11月任命蔡碧仲為法務部政務次長；周志宏非民進黨員，但曾任民進黨仲裁委員，也是新科中選會委員。

知情人士指出，是周志宏在跨部會小組會議上，認定管中閔違反「教育人員任用條例」，認為管中閔任台灣大薪酬委員，有權決定蔡明興的薪水，有利益迴避衝突，他在4月25日第二次會議建議教育部，直接找管中閔來陳述意見，否則就參考大家的意見做決定，但教育部並未找管中閔做說明，更於4月27日直接參考跨部會小組的法律意見，作出駁回決定。

除前述「拔管有3大將」，在陳水扁執政時期，周志宏與台大國發所教授劉靜怡，都是NCC釋憲案審查會行政院代表，劉也是台大校內反管大將之一，她多次在臉書張貼管中閔違法赴中「事證」。

知情人士指出，兩次跨部會小組會議，從未提出台灣大薪酬委員會議紀錄，當天到底有沒有討論台灣大董事會薪資問題，並沒有「具體事證」，而是憑「想當然爾」推論。

網友回應表示，「我說過紙包不住火成真了。會越燒越大把總統牽出來，不信再等著看」、「這名單根本就是民進黨黨員代表嘛」還有網友說，「唉，都不知道如何形容這些人」、「基本上是一些歪瓜裂棗」。

(中時電子報)

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