能裝殲20可防鑽地彈 陸西部高原頻冒新機庫

從空拍照可見，青藏高原上有座機場正在打造一條直通深山的滑行跑道。（南海研究論壇）

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中時電子報

最近大陸軍事論壇公開的衛星照顯示，中國西部高原出現了好幾座機場，其中有座機場正在打造一條直通深山的滑行跑道。

大陸軍事微博百戰刀指出，這意味山中會有新建的隱蔽式防炸機庫。以山體高度來看，這類機庫足以抵抗先進鑽地炸彈的直接攻擊。除了這座機場外，其他幾座機場也在修建類似南海島礁機場的大型密封式機庫，預料會有很好的抗風沙能力，以及完備的維修保障設施。

分析指出，在很長一段時間裡，中共空軍殲-11、殲-10等3代戰機，空警-2000等特種支援飛機駐訓高原時，只能露天停放。但這樣不僅隨時會面對強烈的紫外線，還會遇到如狂風、暴雪等等更危險的自然情況。此外，露天停放對戰機地面維修和保養也很不利。在惡劣的氣候條件下，甚至會影響到燃油加注與各種設備檢測。

分析指出，從去年底開始，中國海拔3,700米以上的高原機場便開始修建以鋼筋水泥為材料的加固型機庫。從外觀來看，這些機庫酷似南海島礁機場的機庫，應該具備抗風沙、防水功能，甚至不排除某些高級機庫還有恒溫恒濕功能。分析認為，這些高級機庫預料未來可供解放軍自製隱形戰機殲-20駐訓高原時使用。

而等這些機庫建成後，中國空軍戰機將能結束以往每次駐訓，都只能維持幾個月，而且一般不跨年的狀況。未來無論是3代機、3.5代機，或4代機等，都可以長期部署，甚至往後空軍駐內地各戰機部隊高原輪訓的時間也能拉長，甚至實現跨年部署。

(中時電子報)

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