埃及航空墜機釀66死 竟因機師iPhone過熱所致？

埃及航空一架編號804班機，於2016年在開羅外海墜毀，造成機上66人全數罹難。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，前年（2016）5月一架從法國巴黎飛往開羅（Cairo）的埃及航空（EgyptAir）客機，在地中海（Mediterranean）墜毀、造成機上66人全數死亡，經過一年多的調查後，飛安專家研判，墜機原因恐與副機師的iPhone手機或iPad平板過熱，引發駕駛艙火災有直接關係，法國政府如今也介入調查，不敢輕易放過任何蛛絲馬跡。

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這架編號MS804的埃及航空班機，是定期來往法國與埃及的國際航班，由空巴（Airbus）A320-200型客機執飛，當時執行的客機是2003年購入的機型。根據調查報告，從雷達紀錄上航班一直維持穩定的飛行高度和速度，並無任何異狀；直到飛行3小時25分鐘後，抵達東地中海區域時消失，埃及軍方和航管單位曾表明班機有異常訊號，卻在不久後全數否認。

2016年5月發生埃及航空空難，悲慟不已的乘客家屬。（圖/美聯社）

埃及、希臘和美軍皆出動偵查船隻與軍機進行搜尋，在亞歷山卓港（Alexandria）外290公里的海面發現殘骸，乘客遺體以及行李；並在一個月後找到外殼受損的黑盒子，經修復後交還埃及政府進行事故原因判定。法國分析單位發現，黑盒子的紀錄顯示，在飛機的廁所和電動設備檢測到了煙霧，機艙響起了煙霧警報，並確認機艙內曾發生火災，本判定可能是炸彈造成，但如今調查方向卻轉往了電子儀器過熱的因素。

埃及航空機組員為死去的同事和乘客默哀。（圖/美聯社）

報導中引述埃及法院的文件，罹難者家屬已決定對埃及航空與蘋果（Apple）公司提出訴訟，該案將轉往埃及司法部進行處理。但埃及官方仍在等待法國的調查完整報告，因為蘋果公司於去年此種說法出現之際，已對此全盤否認，但法國調查單位仍將iPhone或iPad過熱，列為可能引發大火而墜機的三個可能原因之一。

埃及航空804航班共造66人死亡，包含3名安全人員與7名機組成員，56位乘客中以埃及公民最多，佔了30位；另有15位法國遊客、2位伊拉克人等多國乘客，全數不幸罹難。

(中時電子報)

文章來源：EgyptAir plane crash that killed 66 'was caused by overheating iPad or iPhone in cockpit', claim relatives

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