混凝土摻爐石飛灰賺價差 台中廠商2主管遭彰檢查辦

2018年05月15日 16:49 中時 鐘武達

台中市大里區1家混凝土公司涉嫌出售不實配比的混凝土給下游營造商，14日遭彰檢搜索。（鐘武達翻攝）

摻很大！台中市1家混凝土公司供應彰化縣1項公共工程承包商混凝土，竟涉嫌在規範配比70%水泥的混凝土中摻進大量爐石與飛灰賺價差，還以偽造的電腦配比報表矇騙，彰化地檢署14日依《詐欺》、《偽造文書》等罪偵辦，王姓總經理與李姓廠長坦承犯行分別以20萬元、5萬元交保。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強指出，彰化縣政府水利資源處發包施作中的花壇排水工程，日前遭到舉報，指稱營造廠商的上游業者供應的混凝土疑似摻用超量廉價的爐石與飛灰，藉以壓低成本。

檢方隨後指揮保7總隊佈線監控，14日主任檢察官葉建成、楊仕正、檢察官董良造、吳宗達、余建國、李秀玲更進一步率隊搜索位在台中市大里區的該混凝土公司及下游營造廠。

葉建成指出，花壇排水工程依契約規定混凝土中必須配比70%水泥，但業者以電腦程式產出不實配比報表，實際配比的水泥只有35%到41%，減少水泥配比，估算每立方米的混凝土可減少300元至400元成本，而1輛預拌混凝土車可運載9至10立方米，價差達3、4000元。

檢方除了查扣業者內部「公司版」與供客戶呈報用的「客戶版」兩種配比表以及帳冊，同時傳喚王姓總經理、李姓廠長與2名證人到案。由於事證明確，王、李坦承犯行。另外，檢方也將擴大追查是否還有其他廠商受害，同時清查承作工程範圍以及其他混凝土業者有無涉案 。

(中時 )