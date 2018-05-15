義交協勤費20年未調整 北市警局：研議調升

2018年05月15日 16:26 中時 陳燕珩

台北市交通繁忙，仰賴交通義警協助指揮、疏導，市議員王鴻薇指出，近年北市義交人數變少，協勤時數變長，工作愈來愈重，但義交協勤費竟長達20年未調整，仍維持每小時200元，完全不符物價飆漲幅度，要求研議調整；北市警察局長陳嘉昌允諾，會立刻研議調升方案，10天內回覆。

王鴻薇15日在議會質詢指出，台北交通維持人力本就吃緊，今年北市交通警察還有33名缺額，仰賴義交協勤。但近10年來，北市義交從1075人減少到909人，工作時數卻上升3萬多小時，且每年都有義交因公意外受傷，顯示協勤既辛苦又有風險存在。

不過，王鴻薇調閱資料卻發現，義交協勤費1998年就是每小時200元，至今20年未調整，不少義交反映協勤意願愈來愈低。她強調，近年社會變化大，物價不斷飆升，據行政院主計處資料，20年來總體物價指數漲幅20.98％，食物類物價調漲56.5％，基本工資都已相應調升60％，「義交協勤費怎能一毛不調？」

王鴻薇說，義交人員來自各行各業，大家撥空前往幫忙，應體恤他們的辛勞。北市每年義交協勤費預算約6300萬，若調升25％，每年預算約增加1600萬，比起市府在許多地方亂花錢，這是相對必要的調整，她要求市府盡快研議，在預算合理範圍內提出調升方案。

陳嘉昌表示，目前六都的義交協勤費都是每小時200元，確實已很久沒調整，議員講得有道理，會後馬上研議提升方案，24日總質詢前答覆。

(中時 )