男性內褲大盜！警逮竊嫌 搜出500多件男內褲贓物

警方從張姓竊嫌住處搜出541件男性內褲，數量驚人。（胡健森翻攝）

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專偷男性內褲的張嫌對犯行坦承不諱，並表示偷這些男性內褲只是用來「欣賞」。（胡健森翻攝）

宜蘭縣警方14日逮到1名專偷男性內褲的內褲大盜，並從張姓犯嫌家中一口氣搜出541件他人穿過的男性內褲，張嫌雖對犯行坦承不諱，並且說只是「偷來欣賞」之用，但對於何時偷、哪裡偷、偷了幾次則全都推稱忘記了，警方也在訊後依違反竊盜罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭警分局員山分駐所在本月初接獲民眾報案，表示自己晾曬在住處曬衣場的男用內褲經常不翼而飛，經警方派鑑識人員採證，並指派專人調閱沿路監視器後，鎖定34歲有多起竊盜前科的張姓男子涉有重嫌，於是報請台灣宜蘭地方法院申請核發搜索票，並在14日前往竊嫌住處搜索。

警方當場在張嫌住處的衣櫃內發現大量的男性內褲，經清點之後共計有541件，張嫌見東窗事發，只得對竊盜行為坦承不諱，並向警表示自己是隨機挑選目標，偷竊到手之後就放在房間的衣櫃內，主要是蒐集起來「欣賞」。

警方表示，張嫌雖與家人同住，但平常以打零工為主，作息相當不正常，因此家人並沒有對其特別關注，警方在起出這批數量驚人的男性內褲贓物後，花了1個多小時這才逐一清點、整理完畢，訊後依違反竊盜罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦，同時也呼籲有內褲被竊的民眾能出面指認。

(中時 )

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