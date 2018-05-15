停售格子籠雞蛋 賣場：蛋價將維持合理水準

2018年05月15日 16:21 中時 楊騰凱

傳統蛋雞多採籠飼，2到4隻母雞關在A4紙張大小的籠子，吃喝拉撒都在籠內，無法張開翅膀梳理羽翼，又稱格子籠雞，其動物福利問題引發社會關注。家樂福今日開記者會宣示，研擬2025年停售格子籠雞蛋，也有信心蛋價會維持平穩。

家樂福今日公布友善雞蛋四大承諾，第一，2018年底家樂福全國門市設置「非籠飼友善雞蛋專區」。第二，2019年家樂福推出一款自有品牌雞蛋，採非籠飼的平地飼養。第三，2020年家樂福嚴選採「自由放牧」雞蛋。第四，2025年家樂福品牌雞蛋全面採「非籠飼養」為家樂福集團於歐洲的承諾，並希望針對非家樂福品牌雞蛋亦能朝「非籠飼養」努力。台灣家樂福亦將與全國蛋農與雞蛋供應商及消費者、NGO合作，邁向相同目標。

家樂福表示，採取「非籠飼雞蛋」採購政策是全球趨勢，台灣家樂福有集團的支持，也會循序漸進往此目標邁進。但改變需要時間，善待母雞的蛋農非常需要消費者的支持，家樂福願意從通路角色致力消費者教育，邀請更多農民加入友善飼養。

此外，對於是否會因此造成蛋價波漲，家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，歐美各國在2012格子籠飼養禁令施行後，只有半年的時間，因為預期性心理恐慌，而有短暫波動，但不到半年，蛋價就趨於平穩，家樂福有信心提供消費者價格合理且優質的雞蛋。

(中時 )