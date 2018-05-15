租賃條例6／27施行 租屋市場迎五大變革

2018年05月15日 16:37 中時 張理國

「租賃住宅市場發展及管理條例」即將於今年6月27日施行，租屋市場將面臨5大變革，包括租賃契約全面加強規範雙方權利義務、成立房客、房東協會提供諮詢服務、政府免費爭議調處、建立包租代管專業服務制度、房東交由專業租屋可享租稅優惠等，以保障近300萬租屋族居住權益。

內政部表示，過去租屋市場普遍面臨租屋權益保障不足、租賃資訊不對稱、糾紛處理不易及缺乏專業管理等問題。內政部在去年8月底委託民調結果顯示，有80.5%的受訪者，支持政府發展租賃住宅市場相關的租賃條例及社會住宅政策。

內政部近2年積極推動專為租屋權益發聲，及租屋產業發展的專法，不到1年即高效率完成立法，於去年12月27日公布，今年6月27日即將施行，除了健全租賃住宅市場外，希望引導45萬戶空閒住宅委託服務業經營管理，並可因此帶來9千個工作機會，進一步帶動市場經濟成長。

內政部提到，為強化租賃權利義務關係，租賃條例訂明房客押金負擔不得逾2個月租金總額，且租約消滅時有退還押金的保障；房東應說明負責修繕項目，未於期限內修繕得由房客自行修繕並請求償還費用；如房客有毀損不為修繕、賠償或長期療養需要等特定情形，得由房東或房客主張提前終止租約。

內政部也提到，個人房東如透過專業代管，或包租服務處理繁雜的租屋事務，政府將提供每屋每月6千元租金所得稅免稅、月租金6千元至2萬元部分之必要損耗費用53%的扣除額，以促進專業化經營及活絡租賃住宅供給。內政部也已授權各直轄市、縣市政府，訂定地價稅及房屋稅優惠自治條例，將整合朝向自用住宅稅率訂定。

(中時 )