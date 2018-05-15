服飾業者、設計師巧手改造 爺奶配老花正潮

2018年05月15日 16:37 中時 譚宇哲

老花也可以很時尚！新北市府15日上午舉辦「素人爺奶大改造」活動，由NET服飾和新北市銀髮俱樂部、松年大學、老人協會的爺奶、祖孫、父女檔，一起進行平價時尚大改造，藉此鼓勵年長者保護視力健康、及時配戴老花眼鏡。

新北市新聞局表示，活動響應「老花正潮」概念，邀請MIT的平價品牌NET共襄盛舉，更找來5% design action社會設計平台的兩位年輕服裝造型師參與，一同來協助素人祖孫改造，希望藉此次合作讓家中有長輩的民眾也能鼓勵長輩進行視力檢查，提高長輩接受免費配鏡及視力檢查的比例。

NET服飾企劃部表示，三代同堂開心購衣的景象，一直是店內最美麗的日常風景，透過這次活動，除了關懷長者，更希望能緊密連結一家人的心。

新聞局長張其強表示，正向影響力量無窮大，透過老花眼鏡讓長輩看得更清楚，更願意閱讀、學習，讓退休生活變得活躍，也願意多走出門與人互動，進而延緩老化，活得健康快樂。

凡設籍新北市65歲以上長者，且未接受2017年配鏡服務，只要持身份證正本、健保卡或敬老悠遊卡至合作的敬老眼鏡行查詢，符合資格者即可免費配送老花眼鏡，相關資訊及敬老眼鏡行名冊，可上衛生局網站「新北敬老眼鏡專區」 http://www.health.ntpc.gov.tw/ 查詢，或「當我們老在一起」新北市銀髮服務網(網址：https://lkk.ntpc.gov.tw/)查詢，洽詢電話：（02）22535078。

(中時 )