身障朋友的實習餐廳「田尾小作所」

2018年05月15日 16:36 中時 鐘武達

瑪喜樂基金會為支持身心障礙者擁有屬於自己的工作在田尾身障大樓成立有暱稱「小作所」的實習餐廳，提供彰南地區與特教學校應屆畢業生實習包水餃、端碗盤、幫忙點餐與送餐，基金會主任郭伊凌說，各界的愛心捧場用餐或訂購水餃便當，就是給孩子們最大的鼓勵 。

郭伊凌表示，彰化縣約有6萬名身心障礙者，高中職畢業後，只有少數可以進入職場就業，多數只能待在家裡，非常可惜，她認為，只要「給機會」和「提供支持」，身心障礙朋友一樣可以有工作，進入社區，走入人群。

「小作所」提供15歲以上身心障礙者，白天與社區互動、還可以參加包括包水餃、米捲、五金、文具代工、服務生學習、清潔打掃，社會參與、社區打掃等手作課程。

「小維」是中度身障者，每天都從社頭騎機車到小作所，最初到喜樂實習坊工作時，總是害怕會做錯而不敢嘗試，後來是在老師的支持與鼓勵下才慢慢建立信心，他在廚房學習洗碗盤，從一開始的笨手笨腳到可以將碗盤洗的乾淨且排列整齊，他很開心有獨當一面的表現。

學會洗碗後，小維接受外場服務生的訓練，剛開始總是害羞不敢面對客人，現在不僅會主動邀請客人入座，還會協助點餐、送餐。郭伊凌說，小維每天最重要的事情就是來小作所上班，因著工作小維交到許多朋友，也學習團體生活，生活變得豐富而有趣。

(中時 )