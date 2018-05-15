永遠緬懷！豬哥亮逝世周年親友擁恆齊聚「野餐追思」

2018年05月15日 16:42 中時 張穎齊

豬哥亮逝世滿周年，兒子謝順福帶了父親生前最愛的菜餚前往擁恆文創園區祭拜，現場舉辦了「野餐」活動來追思。（張穎齊翻攝）

謝順福與家人帶了豬哥亮生前最愛吃的「丸林滷肉飯」、「手沖藍山黑咖啡」，還有魚、蝦、滷白菜、白斬雞、豆干等菜餚，擺在豬哥亮的墓前祭拜。（張穎齊翻攝）

綜藝天王豬哥亮安葬在擁恆文創園區。（張穎齊攝）

豬哥亮逝世滿周年，現場聚集了許多親友前來追思。（張穎齊攝）

秀場天王豬哥亮（本名謝新達）去年5月15日因病辭世，享壽70歲，去年6月20日安葬於擁恆文創園區「立足星空」，令各界相當難過又惋惜。今（15）日是豬哥亮逝世1周年，她的兒子謝順福因此特地邀請親友，於下午3時許在墓園舉辦「野餐」活動，並準備了阿爸愛吃的菜餚，現場聚集了30多名親友，共同緬懷這位一代巨星。

豬哥亮辭世後，不少粉絲有特地前來位在基隆市的擁恆文創園區，探望這位昔日帶給觀眾無限歡笑的綜藝天王，謝順福因為知道阿爸生前喜愛熱鬧的個性，邀集親友到墓園舉辦野餐，大家除了一起喝咖啡、吃甜點、唱卡拉OK，並陪在豬哥亮旁邊聊天外，還有人獻花並寫卡片來紀念他。

野餐追思活動於下午3時開始，謝順福與家人帶了豬哥亮生前最愛吃的「丸林滷肉飯」、「手沖藍山黑咖啡」，還有魚、蝦、滷白菜、白斬雞、豆干等菜餚，擺在豬哥亮的墓前祭拜，此外現場也有許多親友紛紛到來，最遠的還有從廈門遠道而來，「萬秀豬王」的風采，至今仍讓人緬懷不已。

此外，風水命理師江柏樂日前也來到擁恆墓園，請示豬哥亮現身，並接連詢問他「現在的身體狀況是否好了？」、「有沒有去找藝人、親友託夢？」等問題，豬哥亮都給了肯定的答案。有趣的是，當問豬哥亮「是否還在地下主持，是否還有賭博？」時，豬哥亮也賜了聖杯，讓大家相當訝異，直呼「太玄了！」

(中時 )