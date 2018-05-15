鬼門關前走一回 宜蘭溺水陸生奇蹟般康復出院

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中時

從大陸來台讀書的陸姓學生5月6日與同學前往宜蘭頭城外澳沙灘戲水時不慎溺水，雖經附近民眾及救難人員緊急救上岸，卻陷入重度昏迷狀態（昏迷指數3），經國立陽明大學附設醫院醫療團隊進一步救治後，這名陸生奇蹟般地康復，不僅順利出院也沒有留下後遺症。

21歲的陸姓學生是彰化建國科技大學的大陸交換生，他在本月6日與同為大陸交換生的陳姓同學一同前往外澳海灘戲水卻發生溺水意外，雖由附近活動的衝浪客迅速救上岸，但已經沒有生命跡象，趕抵現場的119救難人員先對陸生實施CPR，並先送杏和醫院再轉院至陽大附醫救治。

陽大附醫表示，陸生當天到院時兩邊肺葉嚴重浸潤，氣管內都是水，昏迷指數3分，情況相當危急，所幸在醫療團隊搶救下，及時從鬼門關前拉回，且情況也逐漸好轉，更在14日完全康復出院，意識清楚也未留下後遺症，而陸同學也對主治醫師蔡建和及醫療團隊表達由衷地謝意。

陽大附醫解釋說，發生溺水時，氣管及肺部因遭水浸入而妨礙呼吸，讓血中氧氣含量迅速降低，二氧化碳迅速累積，產

生酸中毒現象，進而心肌收縮的功能受到抑制發生心律不整，若繼續惡化心臟就會停止。溺水時，缺氧的現象會很快影響腦部功能，若時間越長腦細胞就會受損甚至死亡；因此迅速營救溺水者並作有效的心肺復甦術才能挽回生命。

(中時 )

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