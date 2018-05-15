大陳島文化促進會抗議 限台灣民政府7天拆招牌

大陳島文化促進會理事長胡志偉朝台灣民政府招牌射擊漆彈。（王揚傑攝）

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大陳島文化促進會理事長胡志偉朝台灣民政府招牌射擊漆彈。（王揚傑攝）
大陳島文化促進會今天再度到台灣民政府前抗議。（王揚傑攝）
大陳島文化促進會理事長胡志偉朝爬上鋁梯去圖拆除招牌。（王揚傑攝）

本月11日，台灣民政府祕書長林志昇夫婦被依違反洗錢防制法、詐欺等罪聲押禁見獲准，當天大陳島文化促進會10餘人到台灣民政府位於新北市板橋區的辦公室抗議。

13日台灣民政府在臉書將桃園地檢署主任檢察官朱立豪、新北海山警分局分局長王順益及大陳島文化鄉情促進會理事長胡志偉等人列甲級戰犯，此舉引起胡志偉不滿，今（15）日下午再度帶領20餘人到台灣民政府抗議，大罵台灣民政府是詐騙集團，並限7日內自行拆除招牌，否則他將再帶隊來拆招牌。

此外，胡志偉認為台灣民政府將他被列為甲級戰犯第4名，是太小看他，也限台灣民政府7日內將他改列第1名，另海山分局長王順益也應提高排名。

今天下午2時許，20餘名大陳島文化促進會民眾至板橋台灣民政府辦公室前抗議，理事長胡志偉取出漆彈槍對台灣民政府招牌射擊，並朝辦公室丟雞蛋、灑紙錢，隨後更爬上鋁梯企圖拆除招牌，但隨即被員警拉下。

抗議活動約半小時結束，抗議民眾離去前向隔壁的市議員劉美芳服務處喊話，呼籲劉美芳應該把詐騙集團趕走。

(中時 )

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