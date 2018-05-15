融入花博意象 阿罩霧路跑開放報名

2018年05月15日 17:02 中時 林欣儀

配合2018世界花卉博覽會在台中舉辦，霧峰區農會設計多款花博限定商品，並將作為阿罩霧路跑活動完賽禮。（林欣儀攝）

明台高中學生秀出阿罩霧鄉村田野公益路跑活動，其中許多皆為花博限定商品。（林欣儀攝）

因應2018世界花博在台中，第四屆阿罩霧鄉村田野公益路跑活動特別以「熱情阿罩霧、花跡霧峰」為主軸，路線融入鄉村景致與古蹟特色，將於10月21日登場，今年首度增加30公里半馬項目，完賽禮更準備花博限定米、酒，即日起並開放報名，呼籲大家為公益而跑。

裝扮成花仙子的明台高中學生大方秀出阿罩霧鄉村田野公益路跑的完賽禮，其中包含裝有香米、龍眼蜜及初霧清酒的「花賞禮盒」，或是以花為設計主軸的「霧峰香米」、「初霧燒酎」、「荔枝蜂蜜酒」等花博限定商品。

阿罩霧鄉村田野公益路跑今年邁入第四屆，主辦單位規劃有21公里初霧半馬組、11公里勇腳健跑組及4公里健康親子組等賽事，霧峰區農會總幹事黃景建指出，今年更增加30公里超半馬挑戰組，盼喜愛路跑的民眾可先來試試身手，但名額只開放5千個，即日起接受報名。

黃景建強調，以往阿罩霧路跑選定的路線皆為鄉村風景，10月間正值二期稻作收割前，參賽者可欣賞金黃色稻穗景致，今年調整路線，融入霧峰林家宮保第、九二一地震公園及光復新村等，讓參賽者可同時欣賞古蹟與田野風光。

霧峰區長李鴻裕則說，為提倡公益，主辦單位也為每名參加路跑者捐出10元，將作為公所協助中低收入戶使用。

(中時 )