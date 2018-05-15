學保由國泰以每生保費525元得標 起賠金額500元

2018年05月15日 16:44 中時 林志成

教育部今天舉行107學年中小學生團體保險招標，有3家保險公司競標，最後由國泰人壽以每生保費525元得標，比106學年567元降42元，家長可省28元；此外，這次將「自負額500元」改成「起賠金額500元」，學生權益更獲保障。

學保攸關全國320萬個高中職、國中、國小及幼兒園學生的權益，但過去承保的保險公司很難從中賺錢，因此對參與投標興趣缺缺，導致105學年流標7次、106學年流標6次，最後才由金管會協調保險公司出面承保。

107學年學保在今天舉行公開招標，有國泰人壽、台灣人壽、中國人壽等3家保險公司投標，每名學生保費，他們分別出價525元、818元、598元，最後由國泰人壽得標。這也是近幾年來，學保少見首度開標即標出的情況。

教育部國教署組長林良慶表示，學保保費由政府負擔1/3、家長負擔2/3，107學年得標保險公司國泰人壽開出的每生保費較106學年少42元，因此家長可以少負擔28元。

林良慶說，106學年學保訂有「500元自負額」的規定，也就是500元以下的小傷小病不理賠，超過的部分，也要先扣掉500元再理賠。譬如，學生受傷治療的費用是501元，則要扣除500元後，僅理賠1元。

不過107學年將「自負額500元」改成「起賠金額500元」，只要受傷或意外的治療費用超過500元（含），就全數理賠。譬如學生受傷看醫生的費用是501元，保險公司就理賠501元。

過去許多年齡65歲以上者讀學校進修部投保學生保險，不管是疾病或意外均要理賠，成為保險公司虧損的主要原因之一。林良慶表示，107學年，65歲以上的高齡學生參加學保，必須自己負擔全部525元保費，而且只有發生意外才理賠，疾病不理賠。

關於4到6歲幼兒園學生若有「既往症」帶病投保，107學年和106學年一樣，學保均不理賠，但教育部會以「專案審核補助」來補救，以照顧這些弱勢學生。

(中時 )