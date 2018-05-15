陸抽象畫藝術家龐永傑 涵碧樓辦「生活有愛 個人畫展」

2018年05月15日 17:09 中時 楊樹煌 、 沈揮勝

▲龐永傑以溫柔色彩，畫出系列性感、圓潤又半虛實的女性裸身創作。（楊樹煌攝）

▲抽象畫藝術家龐永傑在日月潭涵碧樓花坊舉辦「生活有愛個展」的展場。（楊樹煌攝）

大陸知名抽象畫家龐永傑，首度應邀在日月潭涵碧樓舉辦「生活有愛 個人畫展」，此次展出作品包括紙本水墨、油畫及限量版畫，展期至19日，歡迎喜愛抽象藝術畫的民眾前往體會「神」境界的印象藝術。

「生活有愛」畫展，是龐永傑首次在日月潭舉辦的個人畫展，也是對天地的歌誦與讚美。其實龐永傑早在15年前，就曾以慵懶的線條和溫柔的色彩，畫出性感、圓潤、半虛半實的「裸身仕女圖」，該幅近乎抽象卻又寓意自然灑脫的藝術創作，15年來一直懸掛在涵碧樓大廳。

「40歲是人生的分界線，人常在此時深思，發現自己的不足，再重新上路，並發現曾經不被關心的。」龐永傑說，因為這樣，讓他大量閱讀和參觀石窟、壁畫，因此歷程，形成一股力量，使畫風邁向另一個新境界，重返宣紙，用水墨和彩墨畫出「禪意」的藝術作品。

龐永傑此次在涵碧樓展出的「生活有愛 個人畫展」，不少作品看似佛教色彩濃厚，龐永傑認為這是他對生命的領略，在畫筆下創造超越眼界不能及的人物。

龐永傑說，隨著年齡與境遇，接近水墨，體會空寂，因空寂邁向宗教依託。回歸到「真善美」，因「善」讓人從懦弱中強大，從恐懼中釋懷；他並指出，紙本有呼吸、有生命，和人是融為一體，和生命節奏是互動的，實則生命是個劇場，我們位處中間，並非觀眾，是驅車狂追命運之神、追趕那黑暗與光明之地。

龐永傑「生活有愛」個展，目前正在他下榻的涵碧樓花坊展出，至19日截止，截止日當天下午2時30分至5時，龐永傑將會在鏡面水池揮筆作畫，歡迎熱愛藝術的民眾，前往涵碧樓享受日月潭的美麗午后時光，並在畫中尋找心靈的寧靜。

(中時 )