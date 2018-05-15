維護體二用地所有權人權益 市府依法辦理再公展程序

2018年05月15日 16:52 中時 陳世宗

市議員賴佳微為體二用地內的精武新村拆遷戶請命，要求市府先協助居民安置。（陳世宗攝）

市長林佳龍表示，體二問題隨著歷史演變而複雜化，市府著手加以釐清，目前評估規畫中繼住宅優先安置居民。（陳世宗攝）

台中市體二用地受限公共設施保留地長期未能徵收開闢，建物也無法合法改建，居住環境相當不良！市議員李中15日重批市府失信於民。市長林佳龍表示，體二問題隨著歷史演變而複雜化，有原住戶及租用或占用的住戶；市府著手加以釐清，目前評估規畫中繼住宅優先安置居民。

台中市議會15日舉行定期會，市議員李中、賴佳微、陳政顯、何敏誠等人關心體二用地解編問題。何敏誠指出，體二用地逕行變更為第一種住宅區降低容積率問題；建議市府讓相關權利關係人有表示意見機會。市議員李中、陳政顯關心體二用地變更案，是否有依法定程序辦理？

賴佳微指出，體二用地歷史悠遠，有台中放送局、梅鏡堂、上水塔等歷史建築，文化局應妥善保存，並妥善規畫使其重現榮光。體二都更導致60年前自立造屋的居民將面臨拆遷問題；希望市府協助讓居民有妥善安置之處，以免流離失所無處為家。

都發局長王俊傑說，因體二用地變更案是逾期的人民團體陳情案件，在「變更台中市都市計畫主要計畫（第四次通盤檢討）案」通過市都委會審查後才新增，沒列在先前辦理的公開展覽案件中；因變更內容已超出原公開展覽範圍，市府依照內政部都委會決議，再辦理公開展覽及說明會。

王俊傑表示，為解決體二用地範圍內私有土地合法建築密集問題，市府將其納入「變更台中市都市計畫主要計畫案」辦理，3月27日已經內政部審議通過體二用地東側私有土地完整範圍，以附帶條件變更為住宅區；附帶條件為「應另行擬定細部計畫，訂定合理土地使用管制及回饋規定」。

王俊傑強調，市府已於5月8日起依內政部要求辦理再公開展覽作業，14日起分別在體二用地變更範圍涉及的北區、中區、南區、東區、西區、北屯、西屯、南屯區等8行政區，辦理8場次說明會，公展期間如公民或團體提出異議且與該案有直接關係者，將再提內政部都委會審議。

(中時 )