3歲女童半夜溜出門 暖警送回家

2018年05月15日 16:57 中時 張妍溱

身心障礙女童趁深夜家人忘記鎖門偷跑出門，經超商店員報案，員警送她回家，並陪同女童敲門詢問時，小女童媽媽才驚覺女兒自己偷溜出門並感謝帶女兒到安全處所的熱心民眾以及員警的協助。

警方指出，3歲黃姓小女童趁家人未注意偷跑出門，走在路中間渾然不覺危險，熱心民眾見狀趕緊將她帶到路邊報警求助。員警將小女童送返家時，女童母親這才知道女兒走失，心有餘悸地撫著胸口感謝好心民眾及警方協助。

台中市市警三分局東區分駐所巡佐劉明文、警員石志中，日前獲報前往轄內便利商店為民服務，超商店員指著1名女童向員警表示，剛剛見女童獨自走在路中險象環生，趕緊將她牽到路旁，詢問女童家住在哪裡，女童卻什麼也不說，只好求助警方。

員警到場後詢問女童叫什麼名字、家住在哪裡，卻發現女童疑似有精神障礙，非常好動和員警玩起了老鷹捉小雞。女童身上僅帶有1支手機，員警便撥打手機內親友電話想要聯繫女童家人，沒想到不是無人接聽或稱不認識女童，幸好細心的員警再次查找手機通訊錄，發現1名蘇姓女子名下寫有住址，且距離現場不遠，便決定帶女童前往該址詢問。

警方陪同女童敲門詢問時，出來應門的蘇女面有惑色，赫然看見女兒和員警站在門外，才知道女兒又趁家人忘記鎖門偷跑出門，蘇女心有餘悸地向警方表示，黃姓小女童領有中度身心障礙手冊，平常家中都有人看顧，只要鎖好門就不擔心走失，過去也有幾次因家人一時疏忽，讓女兒有機可趁偷溜出門。蘇女表示會參考員警建議，在女兒身上衣飾標記聯絡訊息，並感謝帶女兒到安全處所的熱心民眾以及員警的協助。

(中時 )