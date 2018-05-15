屏縣開設物資銀行實體店面 幸福助弱勢

2018年05月15日 16:59 中時 林和生

屏縣首間物資銀行實體店面設有小農花車，農產品皆由鄰近農戶愛心捐贈。（林和生攝）

屏縣首間物資銀行實體店面透過公私協力進行資源連結，確保資源提供的普及性與差異性。（林和生攝）

考量過去發放物資無法兼顧弱勢家庭個別需求，屏東縣政府在屏東市老人文康中心成立縣內首間物資銀行實體店，運用超商賣場型的選購模式，讓受助弱勢家戶能擁有自主權利，自行選擇需要的物品，不僅讓人感受尊重，同時能避免資源浪費。

屏縣府社會處長劉美淑指出，一旦弱勢家庭經社工評估有物資需求，將發給幸福物資銀行儲金簿，給予3個月物資扶助，每月1000點額度可供挑選所需物資，有營養品、日用品及食品，扶助期滿時仍因特殊狀況有需求者，經社工評估後得延長一次。

屏東縣長潘孟安強調，過去物資透過社工整理後贈送，不一定滿足每個人需求，恐有浪費之虞，此次實體店面藉由公私協力進行資源連結，可以確保資源提供的普及性與差異性，不僅讓弱勢民眾可以獲得更多生活上的協助，服務模式也相對人性化。

育有3名子女的賴姓婦人是物資銀行實體店開幕首位顧客，丈夫因工作時摔傷腿，經醫生評估至少要休養半年，面臨家中經濟支柱無法外出工作，孩子奶粉、尿布及生活所需多數都需靠親友接濟，「借久了也不好意思」。

幸好有社工協助申請物資銀行物資，實際改善目前生活，不僅緩解經濟壓力，同時也溫暖家人的心，她哽咽地說「至少知道還有人在關心我們」。

(中時 )