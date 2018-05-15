綠營是否禮讓明揭曉 北市府幕僚透露選戰策略

2018年05月15日 17:15 中時 吳堂靖

台北市長選戰一役，民進黨明天揭曉是否禮讓柯文哲，由於近日柯因兩岸論述衍伸一連串風波，民調更因此受影響，對此柯文哲核心幕僚透露，柯一路走來立場不變，此次仍會以「走中道」的選戰策略，且綠營僅先透露是否自提人選，但對象是誰仍是未知數，留下無限想像空間。

幕僚表示，柯文哲上電台受訪後，因對聽了「兩岸一家親」論述不爽的人，說了一句「歹勢」之後，就遭到質疑態度搖擺，引發喧然大波，但節目是預錄了，市府難道不會評估外界的反應，但認為有些事還是須要「說明」，目的在於對綠營支持者釋出善意，但對於兩岸論調始終如一。

幕僚指出，電台播出後柯文哲確實感受到來自外界的巨大聲浪，但更讓他驚訝的是，台灣仍有許多被意識形態綁架的人，「講兩岸一家親綠營不爽，但當他為不爽的人道歉時又換來另一派不爽」。

幕僚透露，柯文哲對於明天的結果看得很開，民進黨禮讓或不禮讓對他來說，並無太大的影響，當然能夠合作是最好的，不能合作大家就君子之爭，況且現在地方本來就有很多政策互相合作配合，難道今天民進黨自提名，以後地方中央就不合作了嗎？

幕僚表示，結論是不管結果怎樣，柯文哲都是「走中道」，如果民進黨願意跟柯合作，柯是覺得沒問題，就如同柯一直以來堅持「不為短期利益犧牲長期利益，不以個人利益犧牲眾人利益」的理念。

對於藍營議員要求柯文哲重述兩岸一家親立場，但柯以基調不變回絕，遭批是見人說人話，見鬼說鬼話，對此幕僚表示，柯曾在會議中直言「如同我有墨綠的意識形態，但我也不會強加再其他人身上」，但當下藍營就是再拿意識形態灌輸在他身上，才會低調不願回應。

針對民進黨明公佈是否自提人選一事，幕僚分析，民進黨只說會自提人選，但是沒講是提黨內還是黨外，且民進黨一直說將推出最強人選應戰，應不會馬上公布人選，留下不少想像空間。

(中時 )