郭子乾進台大「拔管」 阿伯亂入大罵！

2018年05月15日 17:04 中時 蕭雅玲

郭子乾在活動中量血壓。（蕭雅玲攝）

郭子乾今（15日）出席國民健康署記者會，呼籲全民要多運動，以及健康的飲食與作息防止高血壓。受訪時表示，日前他在錄影時模仿台大校長管中閔，錄影結束一時興起與工作人員頂著妝，跑到台大校園「拔管」，看到同學吸管、水管就拔，卻沒想到遇到陳情抗議的阿伯的小插曲，他透露，「當天深入台大校園時，其實只是覺得好玩，又可以讓大家解悶，看到阿伯把我當教育部長一直罵，我覺得他罵得愈兇我愈開心，因為他有得到抒發，旁邊的學生也跟著笑成一團。」他開玩笑說下次可以考慮模仿中華電信董事長，跑到中華電信門市跟大家說，「499之亂開放到明年年底，大家慢慢排，就不會被罵。」

他表示，被罵當下大家都知道我是模仿，旁邊學生也跟阿伯說是模仿，但阿伯在氣頭上就是聽不進去，呀跟沒想到第一次模仿走出棚內，就遇到這樣的狀況，讓他覺得很有趣。他說，早期《全民大悶鍋》播出時期，許多觀眾都認為新聞太嚴肅、懶得看，所以每天晚上守在電視機前看《悶鍋》就是全民最大樂趣，還曾遇過觀眾太入戲寫信給他，請他幫忙聲張正義，讓他覺得很有趣。而「悶鍋」班底也在王偉忠的號召下，年底將齊聚一起參與舞台劇《喜劇大聯盟之悶鍋出任務》演出，目前已積極與昔日班底安心亞、阿KEN、納豆、九孔等人接洽中，「若觀眾反應好，未來也有可能在不同平台出現，每天都演給他們看。」

(中時 )