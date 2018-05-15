駕駛先撞3車逃1公里 再撞貨車全裸搶車逃逸

2018年05月15日 17:18 中時 葉臻

吳男沿途撞上2台機車。（葉臻翻攝）

全裸的吳男被民眾制伏。（葉臻翻攝）

吳男肇事後脫光衣服在路上逃竄，一度試圖搶奪民眾車輛。（葉臻翻攝）

吳男全裸搶車畫面嚇壞民眾。（葉臻翻攝）

桃園市25歲吳姓男子，15日下午2點42分，在龜山區長壽路479號汽車行前，先追撞1台自小客車和2台機車後，往前繼續行駛，隨後又在179號前追撞一台貨車，吳男竟脫光衣服全裸狂奔，拿著疑似甩棒的物品，在車水馬龍中試圖攔截機車騎士，隨後便往龜山國中方向逃竄，被熱心民眾制伏在地，警方表示，被吳男撞到的67歲吳姓機車騎士當場就失去呼吸心跳，送往聖保祿醫院急救後仍回天乏術，吳男也頭破血流，現正送醫治療中。

警方表示，吳男從長壽路479號汽車行前，一路追撞車輛至179號前，行經約800公尺的距離，先撞上1台汽車和2台機車後，最後撞上小貨車才停止，吳男疑似精神有狀況，將衣服脫光至全裸後，衝進車水馬龍中試圖攔截路上機車無果，最後往龜山國中方向逃竄。

警方表示，被吳男撞上的67歲吳姓男機車騎士當場就失去呼吸心跳，送至聖保祿醫院後仍回天乏術，49歲郭姓男騎士送醫治療後暫無大礙，吳男則頭破血流，在逃竄過程中被熱心民眾制伏，坐在地上喘息，警方趕到現場後替他進行酒測，確定沒有酒精反應，由於吳男至今仍不發一語，警方將再行替吳男進行抽血，了解是否為吸毒後駕車，詳細肇事經過和狀況仍待釐清。

(中時 )