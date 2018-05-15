駕駛先撞3車逃1公里 再撞貨車全裸搶車逃逸

吳男被警方穿上內褲，回到案發現場。（葉臻翻攝）

友善列印
中時
吳男沿途撞上2台機車。（葉臻翻攝）
全裸的吳男被民眾制伏。（葉臻翻攝）
吳男肇事後脫光衣服在路上逃竄，一度試圖搶奪民眾車輛。（葉臻翻攝）
吳男全裸搶車畫面嚇壞民眾。（葉臻翻攝）

桃園市25歲吳姓男子，15日下午2點42分，在龜山區長壽路479號汽車行前，先追撞1台自小客車和2台機車後，往前繼續行駛，隨後又在179號前追撞一台貨車，吳男竟脫光衣服全裸狂奔，拿著疑似甩棒的物品，在車水馬龍中試圖攔截機車騎士，隨後便往龜山國中方向逃竄，被熱心民眾制伏在地，警方表示，被吳男撞到的67歲吳姓機車騎士當場就失去呼吸心跳，送往聖保祿醫院急救後仍回天乏術，吳男也頭破血流，現正送醫治療中。

警方表示，吳男從長壽路479號汽車行前，一路追撞車輛至179號前，行經約800公尺的距離，先撞上1台汽車和2台機車後，最後撞上小貨車才停止，吳男疑似精神有狀況，將衣服脫光至全裸後，衝進車水馬龍中試圖攔截路上機車無果，最後往龜山國中方向逃竄。

警方表示，被吳男撞上的67歲吳姓男機車騎士當場就失去呼吸心跳，送至聖保祿醫院後仍回天乏術，49歲郭姓男騎士送醫治療後暫無大礙，吳男則頭破血流，在逃竄過程中被熱心民眾制伏，坐在地上喘息，警方趕到現場後替他進行酒測，確定沒有酒精反應，由於吳男至今仍不發一語，警方將再行替吳男進行抽血，了解是否為吸毒後駕車，詳細肇事經過和狀況仍待釐清。

(中時 )

參加母親節活動被指賄選 基進黨… 一屍兩命！ 大學生開雙B轎車闖紅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。