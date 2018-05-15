搭機、住宿遇到這件事 最讓台灣旅客崩潰

2018年05月15日 17:16 中時 陳祐誠

旅遊網站「Expedia」針對全球23個城市、近2萬名旅客進行調查，發現無論是飛機上或入住飯店時，台灣人最怕遇到的都是「放任孩童吵鬧的父母」，2項比例皆居全球之冠。

旅遊網站公布「2018年全球旅客飯店住宿行為調查」，發現全球旅客去年平均入住飯店14天，超過9成的旅客會以價格、地點作為訂房優先考量因素，且以大型連鎖飯店為首選，台灣旅客則認為飯店提供免費Wi-Fi比價格更重要。

Expedia調查，全球旅客1年入住飯店平均天數為14天，其中以德國旅客最多，入住飯店平均天數為20天，台灣旅客僅11天。全球近7成旅客以入住大型連鎖飯店為主，3分之1的台灣旅客傾向入住青年旅館（Hostels），比例是全球第2高，僅次於巴西。

各國旅客挑選飯店的考量因素，超過9成的旅客會以價格、地點做為優先考量，飯店的設備也是旅客評斷重點之一，超過9成的旅客認為免費Wi-Fi是最重要的設備之一，其次則是房間冰箱（78％）與免費盥洗用品（78％）。台灣旅客則視「免費Wi-Fi」為最重要的挑選飯店因素，重視程度甚至高過「價格」。

而旅客最怕在飯店裡遇到的房客類型前5名，分別是「放任小孩吵鬧的父母」（45％）、「在走廊吵鬧的房客」（41％）、「隔壁房或在附近吵鬧的房客」（41％）、「對飯店人員不停抱怨的房客」（29％）、「在飯店裡開派對的房客」（27％）。

台灣旅客最怕住宿時遇到「放任孩童吵鬧的父母」（62％），比例為全球之冠。特別的是，Expedia日前公布的搭機禮儀調查中，台灣旅客最無法接受在飛機上遇到放任孩童吵鬧的父母（56％），比例同樣是全球最高的國家。

(中時 )