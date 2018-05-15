台中歷史建物頻傳超自「燃」現象 市議員批政府是共犯

2018年05月15日 17:20 中時 陳世宗

市議員顏莉敏痛批台中市的都市傳說，歷史建物的超自燃現象！（陳世宗攝）

台中火車站台鐵宿舍群繼今年4月驚傳火警後，5月13日再傳火災，燒毀數棟台鐵舊宿舍歷史建物；15日引起市議員顏莉敏等人痛批市府未盡到歷史建物的督管責任，「政府就是共犯！」文化局強調，除請管理單位加強維護外，警察、消防、都發、文資等相關單位將不定期巡視。

市議員鄭功進、何敏誠、顏莉敏、李中、江肇國等，15日都關心台鐵宿舍等火災問題。鄭功進指出，台中市東區20號倉庫群周邊的台鐵宿舍現存17戶鐵路宿舍，長期斷水、斷電是閒置狀態，2年內已發生5起火災，台鐵無作為盼市府硬起來重視公安問題。

顏莉敏指出，自2000年以來，台中歷史建物發生重大火災案件至少有12件以上，2001年北區邱厝子眷村火災、2002年霧峰林家頤園火災、2006年台中刑務所與大雪山製材廠火災、2007年清水區的黃家古宅瀞園火災、2010年東勢東崎街磚造三合院火災、2013年豐原林務局日式宿舍火災等。

市長林佳龍表示，因台鐵管理不當數次造成火災，可能危急周遭市民安全與財產，他指示副市長林陵三召集會議與台鐵協調，務必做好安全工作，確保不再發生火災；長期文資保存制度建立，市府將持續推動。

文化局長王志誠說，鐵道文化園區範圍內台鐵宿舍群，雖然不具法定文化資產身分，但坐落土地屬歷史建築台中火車站附屬設施及建築群，由台鐵局台中工務段管理，市府請管理單位加強維護外，包括消防、都發、文資等相關單位將不定期巡視，抽查維護管理情形。

(中時 )