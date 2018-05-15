不只夏威夷 美有169座火山可能爆發

2018年05月15日 17:23 中時電子報 楊幼蘭

夏威夷基勞厄亞火山（Kilauea Volcano）熔岩四溢，美國地質調查所（The United States Geological Survey）駐夏威夷官員預測，未來幾星期火山出現爆炸式噴發的可能性正在增加，引發廣泛關注。

事實上，據《紐約時報》（The New York Times）14日報導，美國地質調查所統計，全美有169座潛在的活火山。其中約有50座分佈6州，在觀測清單上名列前茅。

夏威夷可說是火山州，每座島都是至少一座火山噴發形成的。夏威夷大島（Big Island）上就有5座火山，其中包括世上最大的活火山茂納羅亞（Mauna Loa）。

自從1980年代初以來，最近十分活躍的基勞厄亞火山就不斷噴發。而近175年以來，茂納羅亞火山爆發了33次。

據福斯新聞（Fox News）和美聯社報導，專家警告，除了夏威夷，美國西海岸也是地質活躍區，西岸有13座火山，從華盛頓州的貝克山（Mount Baker）到加州的拉森峰（Lassen Peak），綿延800英里（近1,300公里）。

此外，還有曾在1980年爆發，導致數十人死亡的華盛頓州聖海倫山（Mount St. Helens），以及位於西雅圖大都市地區邊緣的雷尼爾山（Mount Rainier）。

雖然夏威夷火山爆發經常登上頭條，但火山真正多的，其實是阿拉斯加。自從1760年以來，當地起碼有50座火山一直都保持活躍。這些火山大都集中在阿留申島（Aleutian Islands）弧上，屬於環太平洋火山帶的一部份。

阿拉斯加火山造成的最大問題不在地面，而在高空。根據研究人員估計，每年大約有8萬架飛機飛越這些火山，或是在附近飛行，很容易受噴發的火山灰影響。

以1989年為例，一架民航班機因為受火山灰影響，4具引擎短暫故障，結果在短短8分鐘內，便下降了1.3萬英尺（近4,000公尺），不過最後還是安全降落安克拉治（Anchorage）。

美國地質調查局說，美國最危險的火山都位於「環太平洋火環帶」上，而其中大都位於西海岸。

(中時電子報)