被滿滿的向日葵包圍！11種品種美不勝收

「向陽農場」中的大片向日葵花海。(中時電子報提供)

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中時電子報
綜合報導

賞花一直都是令人身心靈放鬆的悠閒活動，薰衣草、海芋等花海很常見，但滿滿的向日葵卻少之又少。位於桃園市觀音區的「向陽農場」有著整片高大的向日葵花海，吸引眾多遊客爭相拍照、賞花，也是電視節目、偶像劇取景的聖地。

「向陽農場」一年四季都有賞不完的向日葵和其他花種，像是1-4月的紫色薰衣草和七彩金魚草，而向日葵則是1-12月都有，旺季則在5-10月。園內的向日葵共有11個品種，分別是光輝、太陽、橙色香吉士、檸檬黃香吉士、金鑽黃香吉士、月光、華麗、情人節、莫內、巨無霸以及深紫紅色的可可向日葵，豐富的品種增添了園區的色彩。

向陽農場內的小火車。(中時電子報提供)

園區腹地總共4公頃，除了花園之外，還有販賣向日葵周邊商品的向陽小舖，例如老闆自行研發的向日葵冰淇淋、向日葵花茶、向日葵香腸等等；以及舉辦團康遊戲的大片草原、小火車和婚宴餐廳。另外，DIY教學活動也是園區的熱門活動，分別是向日葵寶寶彩繪、向日葵時鐘彩繪、向日葵陶笛彩繪、木質貝殼砂相框、向日葵存錢筒彩繪、向日葵MEMO夾。

「向陽農場」是農場老闆黃永林一手打造，28歲開始創業的他，克服無人支持的環境並將”花夢”成真。走進園區，可以看到滿臉笑容的孩子在園內穿梭著，賞完花、聽完解說，每人手上一隻大朵向日葵，臉上盡是滿足的容顏，老闆黃永林開創了一個親子同樂、編織幸福的場地，也將喜樂的笑聲帶來了。

(中時電子報)

向陽農場官網
桃園自在遊報名網站

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