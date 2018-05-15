追求舒適？印度在T90戰車外裝座椅

印度軍方的推特上公布他們最近剛結束的演習照片，這張改裝成指揮官視察車的T-90主戰車，著實給大家大吃一驚。(圖/推特)

友善列印
中時電子報

印度是個重要的南亞大國，然而他們對國防的態度總是有點另類，經常冷不防的爆出一些奇怪的軍事新聞。在印度最近最近一次的陸戰演習中，兩名看似乎是高級指揮官的人物，把T-90戰車改造成視察車，為了坐的舒適，還在戰車炮塔後方安裝了一對堅固的扶手椅。

俄國衛星網報導，這個消息最早是印度陸軍的推特上披露的，推特寫道：這場陸戰演習進行了1個月，超過2萬5千名士兵共同參與，動員戰車、武裝直升機、無人機等先進裝備，於5月9日剛剛結束。在幾張演習照片中，就出現令人絕倒的「指揮官坐駕戰車」。

這輛T-90戰車的砲塔後方被改裝成2張椅子，2名高級軍官坐在上頭，其中一著墨鏡相當有架式。不過仔細看，其實還有第3人也在戰車外，只是他沒有椅子可以坐了，只能站在他們的身後，也不知道他要怎麼固定身體，希望他有安全帶，否則太容易被甩下戰車了。

俄羅斯報(Rossiiskaya Gazeta)寫道，這已經不是印度第一回以這種奇怪的方式改裝軍品，他們對軍事裝備的想像力似乎特別豐富。

印度的作戰概念裡，現代戰車與古代馬戰車好像沒什麼不同。(圖/印度陸軍)

印度是T-90戰車的主要外國買家。第一批的T-90於2000年運抵印度，之後印度政府斥資25億美元，獲得生產1,000架T-90的許可，可以由印度自行組裝生產，並且還會繼續增加，到2020年，印度的T-90總數會多達2,000輛

(中時電子報)

文章來源：Like a Boss: Indians Mount Chairs Outside T-90 Tank

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