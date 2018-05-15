外交部跨海辦護照 金門鄉親：真讚！

2018年05月15日 17:25 中時 李金生

戶政志工穿梭現場，協助解決民眾疑難問題。（李金生攝）

外交部行動領務作業，6月規畫前進烈嶼鄉。（李金生攝）

外交部今天下午在金寧鄉戶政所辦理行動領務作業，吸引民眾和學生大排長龍。（李金生攝）

民眾扶老攜幼趕辦護照，現場熱鬧滾滾。（李金生攝）

蜂擁來到的民眾，將金寧鄉戶政所擠得水泄不通。（李金生攝）

郵局也派員進駐，提供民眾即時服務。（李金生攝）

金門金寧鄉戶政事務所今（15）日下午大排長龍，但這可不是搶辦電信499，而是外交部領事事務局跨海辦理行動領務作業，受理首次申辦及申請換、補發護照，吸引大批民眾和學生來到。現場人擠人熱鬧滾滾，肯定政府服務到家「真讚！」

外交部領事事務局科長歐德馥偕科員徐開凰、行政助理何佩玟等人今天近午抵金後，12時30分即在金寧鄉戶政事務所開辦這項行動領務作業，服務項目包括首次申辦或申請換、補發護照，至下午4時30分截止受理，共收辦逾300件，情況十分踴躍。

當地民眾扶老攜幼來到外，也有不少公務員和學生利用午休時間趕辦，絡繹人潮將狹窄空間擠得水泄不通，還好有遮陽蔭涼處，加上涼風徐來，才讓排隊辦照的鄉親輕鬆許多。

目前，國人持中華民國護照可享免（落）簽及其他簽證便利待遇的國家或地區已有168個之多。外交部將行動領務作業延伸到金門，獲得一致好評。

不少民眾表示，護照效期長達10年，先辨好放在家裡，想出國到處遊山玩水，可以說走就走，外交部的行動領務作業，今年起開始跨海巡迴大、小金門各鄉鎮，下個月規畫前進烈嶼鄉，真正做到「下鄉服務」，外島居民可以就地辦理，不必再大老遠跑到台灣，也不用委託旅行社辦理，省錢又省時，便民服務讓人十分有感。

金大觀光系陳同學表示，系上很多人想利用暑假出國旅行，大家聽說外交部跨海服務，趕緊把握難得好機會，揪同學一起來辦照，現場有外交部、郵局和戶政所服務外，還有志工樂心幫忙，一下就辨好，十分順利。

(中時 )