頭份四月八彩繪繽紛花燈　20踩街22吃辦桌看表演

2018年05月15日 17:30 中時 陳慶居

市長徐定禎與來賓和舞蹈團隊，大跳好客舞歡迎大家參與四月八節慶活動。（陳慶居攝）

「頭份四月八．靚燈好客節」20日由花燈比賽及精彩匯客客庄踩街揭開序幕，22日晚接著在市公所前舉辦熱鬧的花燈辦桌宴，邀鄉親和遊客吃辦桌、看花燈，體驗屬於頭份的城市節慶氣氛。

頭份市公所15日舉行彩繪創意花燈比賽頒獎典禮，市長徐定禎率同主管出席，與來賓和舞蹈團體大跳跳頭份好客舞，舞出熱情為四月八造勢，並宣布啟動彩繪花燈裝置展，今年的彩繪花燈呼應主題「幸福頭份、我的家香味」。

情境花燈裝置展期即日起至27日，主題緊扣頭份在地產業，上公園是「希望之心」概念，張燈結綵營造熱鬧節慶氛；下公園則是利用LED燈結合了南頭份的尖山米粉街作為花燈主題，是「光耀頭份」的概念。

20日舉行的精彩匯客庄踩街活動，晚間6時從頭份國小前中正路出發，經信東路、中華路、 民族路、中正路、信東路、中山路回到終點頭份市公所。表演團隊由身聲劇場「希望之翼」開場，還有29組在地社區表演，展現自己特色文化與創意，另有專業團隊接力演出。

22日的「四八花燈辦桌宴」，傍晚5時至8時30分在市公所前廣場舉行，除了豐富的辦桌菜色，同樣安排一連串節目表演，可邊品嘗美食邊看節目。

今年攝影比賽，頭份市公所邀請攝影愛好者，以「四八回香」為主題，用相機或手機紀錄邂逅四月八節慶的精彩畫面，攝影比賽冠軍1名1萬元，亞軍、季軍各2名獎金分別8000元及5000元，優勝10名各3000元禮券，得獎作品將在頭份市公所公開展出。

(中時 )