中市慈孝家庭楷模 23人獲表揚

台中市107年度慈孝家庭楷模選拔表揚活動！（陳世宗翻攝）

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台中市政府教育局為激發青少年重視傳統倫理、弘揚孝道，特舉辦慈孝家庭楷模表揚選拔，今年度包括國小、國中、高中職組共 23人獲肯定，15日在豐原陽明大樓接受表揚。教育局表示，慈孝家庭楷模選拔對家長盡孝、對家人孝悌及同儕友愛的學生，期許他們做為各校學習典範、發揮正向影響力。

今年度高中職組2名獲表揚者分別是台中二中黃媺璇、王承揚；國中組6名為中山國中林士凱、東山高中國中部葉天南、溪南國中魏雅淇、大甲國中嚴偉哲、沙鹿國中林育鋐、成功國中詹嘉瑞。

國小組則共15位學生獲獎，包括大雅國小張庭宥、北屯國小黃亭芳、圳堵國小王雅萍、和平區和平國小江欣虹、建國國小陳靖軒、泰安國小張丞妤、外埔國小劉昱汝、建國國小顏齊佑、東光國小林岑霏、建國國小陳奕銜、鹿峰國小蔡逸萱、大同國小賴睿祈、大甲國小陳霈萱、水美國小蔡知樸、大甲國小童鈺鈞。

大雅國小學生張庭宥，父母均為瘖啞人士，她從小就學習手語，成為父母與外界溝通的最佳橋樑；中山國中林士凱主動協助家務、幫忙住在台南的外婆做社區資源回收分類，也經常與阿公上山採收水果；台中二中黃媺璇祖孫三代齊心面對家庭困境，為慈孝榜樣。

教育局長彭富源表示，透過表揚慈孝家庭楷模鼓勵學生重視行孝，並在日常生活中透過具體行動展現孝親行動，進而營造溫馨和樂的家庭。

(中時 )

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