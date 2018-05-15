高英汽車科勇奪雙料冠軍 專題製作屢獲佳績

2018年05月15日 17:49 中時 李義

高英工商汽車科參加「107年度全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽」，同時榮獲動力機械群專題組與創意組雙料第一，見證了學校重視學生創新發明與實作的能力。

二年級生鄭元傑、林侑誱、陳毅以「超級電容之怠速自動熄火裝置」獲得專題組全國第一名；汽車科三年級生林煜庭、二年級生劉威廷、關仕笙3人以「煞車分泵自動冷卻系統」，獲得創意組全國第一名。

鄭元傑表示，「超級電容之怠速自動熄火裝置」的構想來放學搭乘專車時，看見停等紅綠燈的汽機車，想到目前全球暖化嚴重，如果汽機車有怠速自動熄火裝置，就可以減少大量的廢氣和油耗。

3人研發過程很早就完成怠速熄火的條件控制，但為解決電瓶的消耗，花許多時間測試超級電容的性能，並掌握它在系統中關鍵地位。最後接受老師建議，把超級電容也加入專題中，成了獲勝的關鍵。

劉威廷的靈感則是源自於煞車失靈肇事的新聞報導，他說，這類事故肇因多是駕駛不當使用煞車系統，長時間踩煞車會使煞車油產生高溫，讓煞車油氣化、變質，甚至煞車失靈。

所以，他們共同研擬在煞車分泵裝上致冷晶片，卻發現無法有效的將煞車的熱量冷卻，於是研究了各種不同的致冷晶片的效果，甚至用不同的組合來搭配，一直努力到比賽前一天終於成功。更重要的是費用1.5萬元的特殊電瓶可以由500元超級電容取代，大大的降低了成本。

校長陳德松表示，學校非常重視創意教學工作，鼓勵並培養同學們的想像力、創造力，進而養成研究發明的精神，也孕育出校園的發明氛圍，並透過參賽讓學生培養多元能力及自信心。

(中時 )