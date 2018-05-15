家樂福目標全面賣非籠飼雞蛋 顧及動物福利

家樂福動福蛋專區，大成趴趴走平飼蛋（右起），6顆原價99元、特價89元；幸福牧場放山雞蛋，8顆135元、12顆原價200元、特價176元。（家樂福提供）

友善列印
中時
家樂福動福蛋專區，大成趴趴走平飼蛋（左起），6顆原價99元、特價89元；幸福牧場放山雞蛋，8顆135元、12顆原價200元、176元。（家樂福提供）
家樂福預計2025年全面提供非籠飼雞蛋，昨由台灣動物社會研究社執行長朱增宏（左2起）、家樂福企業社會責任總監蘇小真、國際展翅聯盟Open Wings Alliance與國際人道聯盟The Humane League副總裁Aaron Ross一起揭示目標。（家樂福提供）

近年食安議題讓源頭管理成為顯學，進而關注動物福利，以家樂福為例，今（15日）與台灣動物社會研究會（NGO）和蛋農合作，目標2025年從歐洲開始全面提供100%非籠飼自有品牌雞蛋，是台灣首家宣示響應全球農場動物福利的量販通路。

根據NGO分析，將2至4隻母雞關在約A4大小的格子籠飼養，母雞和雞蛋健康疑慮多；去年爆發的芬普尼毒蛋就是格子籠母雞長羽蝨，噴灑農藥除蝨導致藥物殘留。NGO表示目前一般蛋價每顆5至7元，平飼蛋7至12元、放牧蛋10至15元，非籠飼雞蛋外殼較堅實、蛋黃較濃密，單價雖較高，能吃得安心、健康很重要。

家樂福每年賣近5000萬顆蛋，數量可觀，即日起全台分店「動福蛋專區」友善飼養的平飼蛋和放牧蛋共6款，占現有55款蛋品超過1成；家樂福企業社會責任總監蘇小真表示表示，預計今年底全台門市設置「非籠飼友善雞蛋專區」、2019年推出「非籠飼-平飼飼養」自有品牌雞蛋、2020年家樂福嚴選會推出「自由放牧」雞蛋，期許2025年能跟上集團在歐洲的承諾，朝全面採「非籠飼養」邁進。

(中時 )

高英汽車科勇奪雙料冠軍 專題製… 打通無尾巷2019年 北屯區修齊街…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。