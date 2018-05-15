家樂福目標全面賣非籠飼雞蛋 顧及動物福利

2018年05月15日 17:57 中時 郭家崴

家樂福動福蛋專區，大成趴趴走平飼蛋（左起），6顆原價99元、特價89元；幸福牧場放山雞蛋，8顆135元、12顆原價200元、176元。（家樂福提供）

家樂福預計2025年全面提供非籠飼雞蛋，昨由台灣動物社會研究社執行長朱增宏（左2起）、家樂福企業社會責任總監蘇小真、國際展翅聯盟Open Wings Alliance與國際人道聯盟The Humane League副總裁Aaron Ross一起揭示目標。（家樂福提供）

近年食安議題讓源頭管理成為顯學，進而關注動物福利，以家樂福為例，今（15日）與台灣動物社會研究會（NGO）和蛋農合作，目標2025年從歐洲開始全面提供100%非籠飼自有品牌雞蛋，是台灣首家宣示響應全球農場動物福利的量販通路。

根據NGO分析，將2至4隻母雞關在約A4大小的格子籠飼養，母雞和雞蛋健康疑慮多；去年爆發的芬普尼毒蛋就是格子籠母雞長羽蝨，噴灑農藥除蝨導致藥物殘留。NGO表示目前一般蛋價每顆5至7元，平飼蛋7至12元、放牧蛋10至15元，非籠飼雞蛋外殼較堅實、蛋黃較濃密，單價雖較高，能吃得安心、健康很重要。

家樂福每年賣近5000萬顆蛋，數量可觀，即日起全台分店「動福蛋專區」友善飼養的平飼蛋和放牧蛋共6款，占現有55款蛋品超過1成；家樂福企業社會責任總監蘇小真表示表示，預計今年底全台門市設置「非籠飼友善雞蛋專區」、2019年推出「非籠飼-平飼飼養」自有品牌雞蛋、2020年家樂福嚴選會推出「自由放牧」雞蛋，期許2025年能跟上集團在歐洲的承諾，朝全面採「非籠飼養」邁進。

(中時 )