打通無尾巷2019年 北屯區修齊街可直通松安街

修齊街無法直通松安街，數十年來造成兩邊居民來往不便，健全都市計畫道路的開闢，建設局將打通北屯區松安街到興安路2段405巷，預計2019年1月動工，工期大約1年。（張妍溱翻攝）

友善列印
中時

健全都市計畫道路的開闢，建設局將打通北屯區松安街到興安路2段405巷讓修齊街直通松安街；不用受限於原本的無尾巷道，預計2019年1月動工、年底完工。市長林佳龍說，打通這段道路不僅方便當地居民進出、提升巷道消防救護效能，加上鄰近捷運綠線、國民運動中心等大型建設，將成為北屯的精華地段之一。

林佳龍表示，縣市合併就像男女結婚需要新的「家庭計畫」，台中是六都唯一獲得都市計畫核定通過的城市，才能支持「大台中123」計畫。在地的都市計畫道路開闢相當重要，北屯區修齊街直通松安街的打通後有助於周邊住宅區居民及用路人通行便利提升消防救護安全。

林佳龍指出，北屯區招商引資有成，Costco可望落腳於北屯線捷運機廠旁，帶動當地經濟；另將多功能運動中心、洲際棒球場等周邊設施串聯，形成「台中洲際棒球文創園區，」加上北屯國民運動中心及網球中心、籃球中心，以及鄰近的潭子運動中心，打造環繞台74號道路的「運動廊道」。

建設局表示，北屯區修齊街計畫道路開闢工程總長120公尺、寬10公尺巷道，將投入工程經費616萬元、土地暨地上物補償5，544萬元，共約6,160萬元。目前已進行規劃設計，正辦理用地取得作業，預計7月可完備程序、2019年1月動工，工期大約1年。

(中時 )

家樂福目標全面賣非籠飼雞蛋 顧… 《中時晚間快報》搶救南部旅遊市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。