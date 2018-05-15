打通無尾巷2019年 北屯區修齊街可直通松安街

2018年05月15日 17:52 中時 張妍溱

健全都市計畫道路的開闢，建設局將打通北屯區松安街到興安路2段405巷讓修齊街直通松安街；不用受限於原本的無尾巷道，預計2019年1月動工、年底完工。市長林佳龍說，打通這段道路不僅方便當地居民進出、提升巷道消防救護效能，加上鄰近捷運綠線、國民運動中心等大型建設，將成為北屯的精華地段之一。

林佳龍表示，縣市合併就像男女結婚需要新的「家庭計畫」，台中是六都唯一獲得都市計畫核定通過的城市，才能支持「大台中123」計畫。在地的都市計畫道路開闢相當重要，北屯區修齊街直通松安街的打通後有助於周邊住宅區居民及用路人通行便利提升消防救護安全。

林佳龍指出，北屯區招商引資有成，Costco可望落腳於北屯線捷運機廠旁，帶動當地經濟；另將多功能運動中心、洲際棒球場等周邊設施串聯，形成「台中洲際棒球文創園區，」加上北屯國民運動中心及網球中心、籃球中心，以及鄰近的潭子運動中心，打造環繞台74號道路的「運動廊道」。

建設局表示，北屯區修齊街計畫道路開闢工程總長120公尺、寬10公尺巷道，將投入工程經費616萬元、土地暨地上物補償5，544萬元，共約6,160萬元。目前已進行規劃設計，正辦理用地取得作業，預計7月可完備程序、2019年1月動工，工期大約1年。

(中時 )