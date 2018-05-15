世足》倒數30天－球給薩拉！埃及要靠一人創造歷史

2018年05月15日 17:46 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

作為文明古國，「法老」埃及雖曾7度稱霸非洲國家盃，但過去僅兩度參加世足賽，連首勝都還沒開胡。本屆他們在相隔28年後再度晉級，不僅有信心奪勝還劍指小組出線，只因他們擁有神奇的「埃及梅西」薩拉（Mohammed Salah）。

薩拉有多可怕？這位利物浦前鋒甫獲英超金靴，還超越了希勒（Alan Shearer）、C.羅納多（Cristiano Ronaldo）與蘇亞雷斯（Luis Suarez），創下單季32球的英超賽史新猷。

擁有「黃金左腳」與刁鑽的盤帶突破能力，薩拉被譽為「埃及梅西」，本季他可不只笑傲英超而已，在歐冠出賽14場攻入驚人的11球，包括4強首回合對義甲AS羅馬單場2傳2射，成為利物浦相隔11年重返歐冠決賽的頭號功臣。

薩拉也把他的魔法貢獻給埃及，去年2月在非洲國家盃斬獲2進球2助攻，助埃及奪得亞軍。去年10月8日，更是他在世足資格賽對剛果「梅開二度」，包括補時階段的致勝罰球，讓埃及以2比1險勝，提前拿下自1990年以來的首張世足門票。

埃及在世足非洲區最終輪資格賽共進8球，薩拉就占了其中5球，堪稱一手將法老帶回到世界盃，他也榮膺非洲區資格賽進球王。

前國際米蘭、瓦倫西亞教頭庫珀，帶領埃及在相隔28年後重返世足賽場。（美聯社資料照）

相較於外界對薩拉的推崇備至，埃及教頭庫珀（Hector Cuper）相對失色。其實這位阿根廷籍教頭過去曾帶過義甲國際米蘭、西甲瓦倫西亞等名門，執教瓦倫西亞時還得過「歐洲年度最佳教頭」肯定，這次帶埃及的戰術卻受到不少批評。

原因無他，庫珀被批評只有一種戰術，那就是「球給薩拉」。這種打法，或許能讓埃及通過資格賽的考驗，但來到32強小組賽呢？A組的俄羅斯、沙烏地阿拉伯與烏拉圭肯定會全力死守薩拉，也要考慮他打完忙碌一季的疲憊與受傷風險。

其實埃及並非沒有其他好手，包括薩拉在內，埃及35人大名單共有6人效力於英超球隊，其中又以防守中場艾內尼（Mohamed Elneny）最為關鍵。艾內尼從2015年加入英超兵工廠以來，雖然無法打上主力，對埃及卻是不可或缺的中場核心，有他控制中場，也才能執行「球給薩拉」的戰術。

45歲的埃及門神艾哈達里在去年拿下世足門票後，興奮的跳到球門上面慶祝。（美聯社資料照）

埃及也會創下一項紀錄，今年1月才滿45歲的當家門神艾哈達里（Essam El-Hadary），將超越上屆哥倫比亞門將蒙德拉岡（Faryd Mondragon）的43歲又3天紀錄，成為在世足出賽的最老球員，這也是他從1996年上演國家隊處女秀以來的最大夢想。

埃及的戰術或許是隱憂，但不可否認，他們擁有不只是A組最強、甚至可能是整個世足狀態最好的殺手級人物薩拉，加上同組沒有超級勁旅，尋求賽史首勝甚至晉級16強絕非奢望。只是「球給薩拉」或許能讓埃及闖過小組賽，但16強對手很可能是伊比利雙雄，要走得更遠就是極大考驗了。

埃及小檔案

★世界排名：46

★世足參賽次數：3

★世足最佳成績：小組賽止步

★上屆成績：未晉級

★總教練：庫珀（Hector Cuper）

★台灣運彩奪冠賠率：120.00

(中時電子報)